C’è un cereale che è il superfood più sottovalutato: scopri le sue proprietà

L’alimentazione è troppo importante per la alute: c’è un cereale che è il superfood più sottovalutato. Queste le sue proprietà..

L’alimentazione è senza il minimo dubbio una delle cose più importanti delle nostre vite: senza mangiare non si può vivere.

Il cibo, infatti, fornisce l’energia al corpo per tutte le attività, dal respirare al camminare. I carboidrati, ad esempio, vengono trasformati in carburante dal nostro corpo, un po’ come accade per una macchina che senza benzina o diesel, non si muove. Le proteine, invece, sono essenziali per la riparazione o la crescita dei tessuti mentre i minerali sono nutrienti straordinari per varie altre cose.

Ovviamente bisogna saper mangiare: cibi troppo ricchi di grassi rappresentano un problema per il sistema cardiocircolatorio. Anche mangiare in grandi quantità non è positivo per l’organismo: il rischio di prendere peso è sempre dietro l’angolo. Ci sono alcuni alimenti che vengono poi ricompresi nella categoria dei Superfood: questi prodotti, spesso frutti o verdure, fanno bene alla salute e apportano una serie pazzesca di nutrienti. In questa preziosa lista, c’è anche un cereale che viene troppo spesso sottovalutato: scopriamo insieme tutte le sue proprietà impressionanti.

Questo cereale è un superfood ma viene troppo spesso sottovalutato: caratteristiche super

Negli ultimi tempi, anche i cereali antichi stanno riscuotendo enormi consensi dal momento che presentano infiniti nutrienti.

Il sorgo, stando al parere degli esperti, è un cereale antico che merita grande attenzione. La stragrande maggioranza delle persone non sa di cosa stiamo parlando: il resto, non sa invece come utilizzarlo in cucina. Per definizione, il sorgo è una pianta che appartiene alla famiglia delle Poaceae e prospera soprattutto nelle aree del mondo soggette a siccità come l’Africa. Forse in pochi lo sanno, ma il sorgo è il quinto cereale più coltivato al mondo. Secondo alcune importanti ricerche, tale cereale fu raccolto per la prima volta nell’8.000 a.C.

Ricco di proteine vegetali, di fibre, di vitamine e di minerali, può tranquillamente essere inserito nella lista dei superfood. Tra i macronutrienti principali, segnaliamo ferro, magnesio, potassio e vitamine del gruppo B. Non mancano però rame, fosforo, selenio, zinco e composti vegetali.

Come potete vedere, i benefici per la salute sono impressionanti. Una porzione di mezza tazza di sorgo contiene ben 10 g di proteine: parliamo di nutrienti essenziali per la crescita, la riparazione e il mantenimento dei tessuti come muscoli, organi, pelle e capelli. L’elevato apporto di fibre, invece, migliora e non poco la salute intestinale. Una porzione di mezza tazza di sorgo contiene ben 6.5 g di fibre che possono favorire la digestione e migliorare il transito intestinale. , che possono aiutare a favorire la digestione. Il cereale in questione è anche ricco di prebiotici e polifenoli, che alimentano i batteri intestinali. Le proteine e le fibre, infine, offrono un senso di sazietà precoce e aiutano quindi ad evitare gli eccessi giornalieri. Come se tutto ciò non bastasse, i macronutrienti aiutano a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue.