Massimo Taibi, l’ex portiere del Milan fa un invito esplicito

L’ex portiere e direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha parlato del campionato della squadra amaranto e del possibile ripescaggio.

La Reggina si appresta ad affrontare i playoff per conquistare la promozione in Serie C. La squadra amaranto, dopo un campionato straordinario, ha chiuso la stagione al secondo posto del Girone I ad un solo punto dalla capolista Siracusa che ha festeggiato la promozione diretta.

Della stagione della Reggina e dell’eventuale ripescaggio in Serie C ha parlato una figura storica del club: Massimo Taibi, ex portiere e direttore sportivo degli amaranto. Taibi, attualmente nella dirigenza della Pistoiese, anch’essa qualificata ai playoff di Serie D, ha affermato di essere molto fiducioso dell’eventuale ripescaggio della squadra calabrese, così come quello della sua Pistoiese.

Reggina, l’ex ds Taibi: “Hanno fatto un campionato straordinario, la Serie C non è utopia”

La speranza di poter festeggiare la promozione in Serie C per la Reggina ed i suoi tifosi si è spenta al triplice fischio dell’ultima giornata della regular season. Gli amaranto hanno battuto di misura in trasferta la Sancataldese in trasferta, un successo che, però, non è bastato: il Siracusa ha superato la Nuova Igea Virtus mantenendo la vetta della classifica, a più uno dagli amaranto, e conquistando la promozione.

Ora l’unica speranza di promozione è affidata ai playoff e all’eventuale ripescaggio, nel caso in cui una delle squadre ammesse alla Serie C non dovesse iscrivere al campionato. Servirà, dunque, vincere i playoff e poi sperare.

Sul punto è intervenuto l’ex portiere ed ex direttore sportivo del club calabrese, Massimo Taibi, in un’intervista rilasciata ai microfoni de ilreggino.it. Taibi, oggi ds della Pistoiese, ha affermato che la Reggina ha disputato un campionato straordinario e il passaggio in Serie C non sarebbe un’utopia. “Va fatto – prosegue Taibi – un applauso a tutti: giocatori, staff, società. Hanno lottato fino all’ultimo per il primato, è mancato davvero poco. È un peccato, ma adesso c’è una strada ancora aperta”. Una speranza, quella del ripescaggio, a cui si aggrappa anche la sua Pistoiese che prenderà parte ai playoff del girone D, vinto dal Forlì. Per l’ex portiere non sarà semplice, ma bisogna coltivare questa strada in modo da “farsi trovare al posto giusto nel momento giusto”.

Taibi: “Ripescaggio possibile, il tuo nome può contare”

Sempre parlando dell’eventuale ripescaggio sia per la Reggina che per la sua squadra, l’ex estremo difensore del Milan ha spiegato che in giro si discute della possibile mancata iscrizione di diversi club, circostanza che liberebbe vari posti per la Serie C 2025/2026. “È lì che dobbiamo aggrapparci. Magari – aggiunge- non si libera un solo posto, ma più di uno. Se arrivi in fondo, se vinci i playoff, allora il tuo nome può contare”.

Per Taibi, dunque, Reggina e Pistoiese, dunque, dovranno dare il meglio e provare a vincere i playoff che non rappresentano una vana speranza, ma garantire l’accesso tra i professionisti. La squadra di Taibi dovrà vedersela con il Ravenna che, al momento, considerata la vittoria della Coppa Italia, è il club più in alto in graduatoria per il ripescaggio, proprio davanti alla Reggina.