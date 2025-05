Vespa d’epoca, sai quanto vale oggi? Parola all’esperto: cifre super

Cifre davvero stratosferiche per una Vespa d’epoca: la nuova tendenza che raccoglie sempre più consensi.

Negli ultimi anni, le Vespe d’epoca hanno smesso di essere semplici motorini per trasformarsi in icone su due ruote, oggetti del desiderio, quasi reliquie su cui soffia il vento della nostalgia. Non stiamo parlando solo di mezzi di trasporto, ma di veri e propri capolavori su ruote, piccoli scrigni a due tempi che raccontano storie di gite al mare, primi amori estivi e viaggi rombanti nella dolce vita.

Il boom delle Vespe vintage è un mix perfetto di passione per il design retrò, desiderio di possedere un pezzo di storia, e — ammettiamolo — un tocco di vanità motoristica. Sì, perché girare per la città su una Vespa del 1958 ti regala non solo un’esperienza di guida unica, ma anche un bel po’ di sguardi ammirati. Insomma, la Vespa d’epoca è di tendenza e la domanda è una sola.

Quanto sei disposto a spendere per una Vespa d’epoca?

Tanti di noi sono pronti ad andare dal meccanico per farsi rimettere in moto la Vespa di papà o di zio, ma quello che dobbiamo chiederci adesso è quanto vale oggi una Vespa d’epoca. Carissimi, qui le cose si complicano e non poco: il valore di una Vespa dipende da diversi fattori, che qualunque acquirente deve essere di volta in volta capace di valutare.

Le cifre variano insomma in base ai vari fattori che chiunque tra noi dovrebbe essere in grado di valutare: tra questi, ci sono l’anno di produzione, le condizioni meccaniche ed estetiche, la rarità del modello e la sua provenienza. Un pezzo più unico che raro è ad esempio una Vespa 98 del 1946, ma se volete investire una discreta cifra per una rarità, ecco la PX degli anni Ottanta.

Si tratta, in questo caso, di un modello che rappresenta anche un investimento per il futuro: ancora abbordabile, ma con potenziale da investimento. Un fattore determinante è lo stato di conservazione. Una Vespa restaurata con amore e pezzi originali, magari conservando anche il libretto di circolazione dell’epoca, può far brillare gli occhi anche al più cinico dei collezionisti.

Quanto costa una Vespa d’epoca

A proposito di libretto di circolazione, ci avete mai pensato che avere i documenti originali può fare la differenza tra una Vespa “da bar” e un modello da museo. Pensate ad esempio a quanto può valere la Vespa cavalcata da Marcello Mastroianni e Anita Ekberg nel film “La Dolce Vita”. Uno sproposito, ma in generale le cifre lievitano in base alla storia che raccontano.

Così il mercato attuale è più vivo che mai: dalle aste online alle fiere specializzate, le occasioni per trovare il proprio “calabrone vintage” sono tante. Pezzi interessanti si trovano anche a duemila euro, ma c’è chi è disposto a spenderne almeno dieci volte tanto. Se vuoi acquistare una Vespa d’epoca, fatti furbo: studia, informati, parla con esperti e, se serve, porta con te un amico meccanico.

La Vespa che vuoi acquistare, infatti, non deve essere “carina”, deve essere un investimento, è un po’ come adottare un cucciolo: richiede cura, dedizione e tanta passione. Ma quando partirai, casco in testa e vento in faccia, ti accorgerai che sì, ne è valsa decisamente la pena.