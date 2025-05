Il Paradiso delle Signore, serie maledetta: morta un’altra attrice

Il Paradiso delle Signore procede senza interruzioni, nonostante i lutti nel cast, tre attori della soap scomparsi nel giro di un mese.

Il Paradiso delle Signore si fa sempre più maledetto, eppure, nonostante tutto, procede senza interruzioni. La fiction targata Rai, andata in onda per la prima volta nel 2015, in prima serata con un appuntamento settimanale, dalla terza stagione è stata riconvertita in soap opera quotidiana, visto il successo di telespettatori, trasformandosi in un appuntamento quotidiano per migliaia di persone.

Ambientata nella Milano degli anni Cinquanta, tutto ruota attorno a un negozio di abbigliamento per donne, Il Paradiso delle Signore, esistito anche nella realtà. Nel corso degli anni si sono alternati tanti attori, per un cast variegato e ricco. Purtroppo, nelle ultime settimane sono venuti a mancare ben tre attori della soap di Rai 1, scomparsi nel giro di un mese. E c’è chi parla di maledizione.

Tre lutti nel giro di un mese per la soap opera Rai Il Paradiso delle Signore

Un’ondata di lutti ha colpito il set della fiction targata Rai. Nel giro di poche settimane, infatti, sono venuti a mancare tre ottimi attori, Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada. Tutti e tre scomparsi per una malattia. Tre professionisti stimati da pubblico e colleghi, i quali hanno suscitato lo sgomento della produzione e grande dolore per colleghi, amici e fan. Pietro Genuardi, nella fiction interpretava il magazziniere Armando Ferraris.

L’attore era stato costretto a lasciare il cast dopo aver scoperto una rara malattia al sangue. Purtroppo, non è riuscito a superarla, venendo a mancare il 14 marzo, all’età di 62 anni. Genuardi era conosciuto dal pubblico anche i numerosi film che ha interpretato, come Paganini Horror, Il bambino e il poliziotto, Dellamorte Dellamore, tratto dal romanzo di Tiziano Sclavi, il papà del fumetto Dylan Dog, Il destino degli uomini e Brave ragazze.

Sul piccolo schermo ha recitato nelle soap Vivere e Centrovetrine, e nelle serie tv L’uomo sbagliato, Il peccato e la vergogna, Sacrificio d’amore e Baby. È stato anche un grande attore teatrale. Andrea Savorelli aveva soltanto 30 anni. La sua morte è stata annunciata tramite social dalla sorella. L’attore, che nella soap recitava nel ruolo di Pietro Conti, era malato di leucemia, malattia scoperta l’autunno scorso. È scomparso il 5 marzo, aveva recitato anche nella fiction Doc, nelle tue mani.

Valentina Tomada interpretava Palma Rizzo nel Paradiso delle Signore. Anche lei, come Genuardi, aveva recitato in Centrovetrine, ma anche in Don Matteo, Incantesimo, Provaci ancora Prof. Numerosi i progetti come attrice ma anche come regista. Tomada aveva presto parte recentemente anche al film dei Me contro Te. Scomparsa a soli 55 anni, lascia il marito Eugenio e la figlia Eva.

La notizia della morte dei tre attori ha scioccato tutti i fan della fiction di Rai 1. Tante le manifestazioni di affetto sui social, da parte di telespettatori, conoscenti e colleghi di lavoro. Tre gravi perdite per la tv italiana. Decisamente un brutto periodo per il piccolo schermo.