Viene accusato di averla picchiata e costretta a cose vergognose, il campione francese replica così

Gravi accuse per il calciatore francese Dimitri Payet, violenza fisica e psicologica ai danni dell’ex compagna: il campione rompe il silenzio.

Sono settimane dure, quelle che sta attraversando il calciatore della Nazionale francese Dimitri Payet, ex centrocampista dell’Olympique Marsiglia e del West Ham, dal 2023 in forza al Vasco da Gama, squadra brasiliana con sede a Rio de Janeiro. L’ex compagna Larissa Ferrari, avvocatessa e influencer brasiliana, ha trascinato il campione in tribunale, con l’accusa di violenza fisica e psicologica.

Le accuse sono pesantissime, violenza fisica e psicologica, diffamazione, costrizione di atti osceni, violenza morale e riprese video non consapevoli. Il calciatore francese ha abusato veramente della ex fidanzata, l’avvocatessa che ha frequentato negli ultimi sette mesi? Ora, il centrocampista ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere alle terrificanti accuse.

Dimitri Payet rompe il silenzio e risponde alle drammatiche accuse da parte dell’ex fidanzata

Larissa Ferrari, avvocatessa molto seguita sui social per via dell’aspetto da modella, ha deciso di denunciare il suo ex fidanzato, dopo sette mesi di frequentazione e dopo che questi l’avrebbe lasciata subito dopo aver messo in scena un finto matrimonio, solo per divertimento. Secondo il resoconto della donna, Payet avrebbe organizzato un finto matrimonio, con tanto di abiti da cerimonia e anelli, per prenderla in giro, per poi lasciarla.

Al quotidiano The Sun, la Ferrari ha raccontato di aver subito atti terribili da parte del giocatore: violenze fisiche continue, con tanto di lividi sparsi sul corpo, violenze psicologiche tremende, tanto da costringerla a bere urina o a leccare il pavimento, approfittando anche della sua condizione psicologica di borderline. Inoltre, il 38enne del Vasco da Gama avrebbe ripreso gli atti carnali di nascosto, senza chiedere il permesso alla partner.

Larissa Ferrari, in Tribunale a Rio de Janeiro ha definito il suo ex fidanzato “un mostro malato”. La donna, spaventata per la sua vita e per quella dei suoi due figli, avuti da una precedente relazione, ora chiede un risarcimento per danni morali, nonché una pena severa ai danni del campione. Ora, dopo mesi di silenzio, Dimitri Payet rompe il silenzio, deciso a replicare alle accuse.

Violenza fisica e psicologica ai danni dell’ex fidanzata, il calciatore Payet si difende dalle accuse

Payet nega tutto quanto e alla Polizia brasiliana fornisce un’altra versione dei fatti, affermando che la ragazza, dopo essere stata lasciata, avrebbe dato in escandescenza, inventando le accuse di violenza. Inoltre, il calciatore ha evidenziato la condizione di borderline di cui soffrirebbe la Ferrari, una condizione che comporterebbe disturbi di personalità e carattere violento e aggressivo.

Larissa ha raccontato alla Polizia di essere stata costretta a scene immorali, come bere urina, leccare pavimento, mettere la testa nella spazzatura, oppure di essere stata picchiata durante i rapporti. Payet, invece, ha risposto che tutti questi atti erano stati chiesti espressamente dalla diretta interessata, persino di riprendere in video le prestazioni. Dunque, non avrebbe abusato della ragazza.

Il calciatore ha deciso di lasciare la Ferrari proprio a seguito di questi bizzarri comportamenti, e avrebbe deciso di tornare a giocare in Francia, lasciando per sempre il Brasile. Tra l’altro, Payet è sposato da 20 anni con la moglie Ludivine, con la quale ha quattro figli, rimasta però in Francia negli ultimi due anni, lontana dal marito.

L’avvocato difensore di Payet parla di una situazione deplorevole, che dimostra quanto la Ferrari sia una donna instabile, ma anche libera di esercitare la sua volontà, quindi non soggiogata psicologicamente da nessuno. La Ferrari ha raccontato del cambiamento improvviso del giocatore, da amante premuroso e romantico a mostro perverso.

Lo scorso dicembre, l’uomo avrebbe iniziato ad avere un atteggiamento morboso nei suoi confronti, secondo la donna scaturito dalla pubblicazione sui social di due biglietti per la partita della sua squadra e che il centrocampista aveva regalato a Larissa e alla sua migliore amica. Un fatto innocuo che però avrebbe fatto diventare Payet molto aggressivo, senza alcun motivo, e che lo avrebbe poi trascinato in questo vortice di violenza e di abuso.