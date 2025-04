La vera storia del cane Lassie: è esistito davvero, ma chi era

Lassie ha fatto senza ombra di dubbio la storia del cinema e della televisione, ma conoscete la sua vera storia? Scopriamo insieme chi era..

Nella storia del cinema, gli animali sono sempre stati protagonisti: fin dalla sua nascita, dai primi cortometraggi fino ad arrivare ai veri e propri kolossal, abbiamo sempre visto dei volti non umani che sono entrati nei cuori del grande pubblico.

Anche nei semplici film storici, troviamo fin da subito i cavalli: proprio dal punto di vista della storia dell’umanità, questi quadrupedi hanno avuto un ruolo importante. Nelle antiche guerre, ad esempio, i cavalieri utilizzavano proprio i cavalli in battaglia sia per ricoprire lunghe distanze sia per essere più veloci negli incontri ravvicinati.

L’animale più famoso della storia del cinema e della televisione è probabilmente un cane: in ogni angolo del mondo ci sono persone che conoscono Lassie, anche chi non ha mai visto le pellicole o le puntate dove era presente questo particolare cagnone. Contare quanti film sono stati fatti con Lassie protagonista è veramente difficile: quelli originali, prodotti tra il 1943 e il 1951, sono stati però sette. Come se tutto ciò non bastasse, sono state create delle serie e delle pellicole destinate per il piccolo schermo. Il personaggio canino in questione ha raggiunto livelli di popolarità mai visti prima: ma conoscete la sua vera storia?

La vera storia del cane Lassie: chi era veramente

Lassie ha fatto la storia del cinema: tutti sono affezionati negli anni a questo meraviglioso case. Ovviamente a rappresentare il popolare personaggio c’era veramente un animale: ma sapete la sua storia?

Il primo ad aver prestato il volto a Lassie è stato un cane di nome Pal: il fantastico Rough Collie ha preso parte anche a “Torna a casa Lassie!”. Pal è diventato una vera e propria star ed ha interpretato l’amato cane dei film per diversi anni. La sua vita non è stata lunghissima: il meraviglioso amico a quattro zampe è deceduto all’età di 18 anni. Nonostante ciò, nelle pellicole dal 1941 al 1953 è stato proprio Pal a recitare.

Lassie, nei film, è una femmina: i cani attori scelti, invece, sono sempre stati maschi. Il motivo? Hanno un pelo più vigoroso e ben figuravano dietro la cinepresa. Dopo la sua dipartita, gli addestratori hanno insegnato i trucchi del mestiere ai figli e ai nipoti di Pal: proprio loro hanno preso parte ai progetti degli anni Cinquanta e Sessanta.

Fino alla fine del XX secolo, tutti i cani che avevano recitato nei film con Lassie erano discendenti di Pal: ci sono state in America anche delle manifestazioni da parte dei fan per mantenere questa “tradizione”.