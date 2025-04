Ancora un colpo di scena nel mondo della televisione italiana: Carolyn Smith li ha visti ballare ed è rimasta senza parole, i dettagli.

Al giorno d’oggi, in televisione, raggiungono grandissimi numeri le serie televisive: mentre Mediaset punta sulle soap turche o spagnole con ottimi risultati, la Rai continua a fare la differenza con serie made in Italy. Al momento, sui canali dell’azienda di Stato, stanno riscuotendo grandissimo successo i vari “Don Matteo”, “Mare Fuori” e “Mina Settembre” (solo per citarne alcuni).

Tralasciando le serie televisive, altri programmi che raggiungono ottimi ascolti sono i reality show. E tra i più longevi della nostra televisione c’è anche “Ballando con le Stelle”. Il popolare programma televisivo va in onda dal 2005 ed è stato sempre guidato dalla bravissima Milly Carlucci.

Il format è molto semplice: nelle varie edizioni, personaggi del mondo dello sport o dello spettacolo vengono affiancati da ballerini professionisti e formano delle coppie che si sfidano in una lunga gara. La giuria di esperti formula i voti: a loro vanno aggiunti i voti del pubblico da casa che contribuiscono a formare la classifica finale. Uno dei volti più noti dello show è sicuramente quello di Carolyn Smith: la nativa di Glasgow, dal 2007, ricopre il ruolo di Presidente di Giuria. I suoi commenti sono sicuramente importanti: la britannica è stata in passato una grande ballerina e coreografa. Nelle ultime ore, la 64enne è rimasta sorpresa da un’esibizione particolare: scopriamo insieme cosa è successo.

Carolyn Smith li ha visti ballare ed è rimasta colpita: cosa è accaduto

Forse in pochi lo sanno, ma Ballando con le Stelle ha anche uno spin-off chiamato “Ballando on the Road”. Questo programma televisivo viene condotto da Milly Carlucci e va in onda su Rai 1: nel corso del tour, la truppa si sposta per l’Italia alla ricerca di nuovi talenti nel ballo.

Nelle ultime settimane, un gruppo in particolare ha stregato Milly Carlucci e ha fatto emozionare Carolyn Smith, la Responsabile di Giuria. Stiamo parlando dei ragazzi dei progetti “Sensibilmente Danzando” e “insieme si può” che hanno incantato tutti i presenti durante la tappa dello show Rai.

I giovani sono saliti sul palco con una maglia di colore giallo ed un messaggio molto chiaro stampato proprio ad altezza petto. “Amo sorridere, amo ballare, amo vivere”: questa è la scritta riportata però in lingua inglese. Con orgoglio, il direttore tecnico dell’associazione che ha seguito i due progetti ha esaltato la performance. “I nostri ballerini provengono da percorsi di sport e inclusione, hanno mostrato come la passione possa abbattere ogni barriera”, ha spiegato.

Il direttore tecnico ha chiosato poi con un messaggio sul ballo. “Con la loro esibizione hanno dimostrato quanto la danza possa essere un potente strumento di espressione e di condivisione”: queste le sue splendide parole.