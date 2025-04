Albano torna a parlare dei funerali di Papa Francesco

Dopo aver motivato la sua assenza al funerale di Papa Francesco, Albano Carrisi parla del Pontefice in televisione.

Nella puntata di Domenica In che va in onda domenica 27 aprile su Rai1, uno dei momenti più toccanti riguarda il ricordo di Papa Francesco, all’indomani del suo funerale. Tra musica, racconti e momenti di riflessione, uno spazio speciale viene dedicato al Pontefice, scomparso da pochi giorni. Albano Carrisi, ospite insieme a Loredana Lecciso, partecipa a un talk che commuove il pubblico e gli altri presenti in studio.

Accanto a lui siedono Lino Banfi, la giornalista Giovanna Botteri, il direttore di Libero, Mario Sechi, monsignor Domenico Sorrentino – Vescovo di Assisi – e Padre Antonio Spadaro. Ognuno offre una testimonianza personale sul pontificato di Francesco, e c’è spazio anche per parlare di quello che è il futuro della Chiesa Cattolica, mentre tanti nomi di cardinali vengono ritenuti probabili nuovi Pontefici.

La scelta di Albano di non partecipare ai funerali di Papa Francesco

La presenza di Albano a Domenica In è particolarmente significativa, perché arriva dopo che alcune sue dichiarazioni sui funerali di Papa Francesco avevano fatto molto discutere. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha sottolineato come non si sarebbe recato a rendere l’ultimo omaggio al Pontefice, per una questione di rispetto nei confronti dello stesso defunto Papa.

Troppa notorietà per Albano Carrisi, che avrebbe potuto portare a una eccessiva richiesta di selfie, autografi, anche soltanto semplici strette di mano: “So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie”, ha spiegato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Il suo rapporto speciale col Pontefice è testimoniato da una foto apparsa nei giorni scorsi su Instagram.

Il cantante di Cellino San Marco, mettendo in risalto il suo ruolo pubblico, ha anche aggiunto: “E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto. Quindi, preferisco evitare sia il funerale sia la visita nella Basilica di San Pietro”. Albano Carrisi ha anche ricordato come il primo incontro col Pontefice sia stato datato 2016, in occasione del Concerto di Natale all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Il legame tra Albano e Papa Francesco: l’episodio che ha cambiato la vita del cantante

Proprio in quell’occasione, Albano Carrisi dovette dare forfait: “Salendo sul palco, sentii un dolore fortissimo al petto, erano fitte lancinanti. Mi portarono d’urgenza all’ospedale Santo Spirito”. Era praticamente un infarto e il cantante dovette firmare per essere operato, quattro giorni dopo arriva l’incontro con Papa Francesco, che toccò particolarmente l’artista nato in provincia di Brindisi.

“Mi toccò il cuore il suo prodigarsi totalmente da Papa e da papà, il suo accarezzare gli ammalati, donare sorrisi” – sono le parole di Albano Carrisi per raccontare quell’incontro – “È impossibile da dimenticare. Mi impartì la benedizione e mi conquistò”. Il cantante sceglie ora Domenica In per tornare a parlare di un racconto a cui teneva molto.

Nel corso della puntata, Albano ripercorre anche i venticinque anni d’amore con Loredana Lecciso e il rapporto con i figli Jasmine e Albano Jr. Il programma condotto da Mara Venier, dunque, riesce così a unire intrattenimento e spiritualità, raccontando non solo la carriera e la vita privata degli ospiti, ma anche il grande vuoto lasciato da una figura come Papa Francesco.