Se ti invitano a un matrimonio, non farti trovare impreparata

Il matrimonio è una celebrazione importantissima, un passo essenziale nella vita, un evento al quale bisogna prepararsi al meglio, anche da invitati, indossando un bel vestito e impreziosendo abito e corpo con preziosi accessori. Occorre curare ogni dettaglio per essere belli. Un dettaglio da non trascurare, specie per le donne? Ovviamente le unghie.

Da qualche tempo, gli esperti di moda e di estetica, forniscono alcuni consigli su come decorare le unghie, soprattutto in particolari giornate e celebrazioni importanti. Non a caso, il look di queste unghie è chiamato manicure celebrativo, e va sempre più di moda tra le donne giovani e tra quelle di una certa età, poiché la bellezza e l’attenzione ai dettagli non appartengono soltanto a un generazione. E allora, come decorare le unghie in vista di un matrimonio?

Come decorare le unghie in vista di un matrimonio: alcune idee di manicure celebrativa

Celebrazioni importanti sono anche una scusa per mettersi in mostra, sfoggiando abiti eleganti e raffinati che non potrebbero essere indossati nella vita quotidiana, e per sfoggiare accessori preziosi. Una buona manicure è d’obbligo. La nail art, negli ultimi anni, è diventata un must e spesso le unghie rappresentano il carattere di una persona. Sono un particolare importante del corpo.

Durante i matrimoni, poi, si scattano tante foto, si brinda con i calici alzati, e allora le unghie sollevano sempre grande attenzione. Come decorarle al meglio? Ovviamente, dipende anche dal tipo di abito che si indossa. Tra le decorazioni più gettonate ci sono gli smalti glitter, in argento oppure di colore rosa, appariscenti ma non volgari. Inoltre, i glitter sono versatili, si sposano con tutti i colori.

Altrimenti, uno stile intramontabile è quello francese, unghie smaltate del colore naturale, quindi coperte da uno smalto trasparente, e contornate da una sottile punta bianca. Altrimenti, molto carine le decorazioni floreali, per una manicure primaverile e gioiosa, ideali per un matrimonio all’aperto. Vanno tantissimo anche le unghie color crema, un mix tra il bianco e il giallo, un colore davvero molto elegante e fresco.

Manicure creative, come colorare le unghie in vista di una cerimonia: qualche idea

Che dire delle unghie iridescenti? Sono eleganti, eteree, e offrono effetti ottici incredibili, così ricche di colori e di sfumature. Sono vivaci, attrattive, gioiose, ma senza perdere eleganza. Per un look acqua e sapone, invece, c’è la manicure da bagno schiuma, dal tono semplice e pulito, quasi da bambolina. Lo smalto, in questo caso, è generalmente bianco o rosa opachi, oppure trasparente.

Le unghie che riproducono i toni del marmo sono spettacolari, ricche di particolari e di sfumature. In particolare, vanno di moda le unghie marmo blu, meravigliose e accattivanti, mentre le unghie liquirizia comportano un fascino retrò anni Cinquanta. Come sono?

Smalto rosa chiaro e punte nere lucide, per un contrasto seducente e sofisticato. Altrimenti, si può optare per le unghie rosso fuoco, intramontabili, sono aggressive e sensuali. Lo smalto alla glassa rosa rende le unghie di un rosa opaco molto interessante e che si sposa bene con abiti di diversi colori. La glassa rosa dona luce ed è molto giocosa. Mentre il violetto color lavanda dona grande eleganza.