Serie A sospesa, quando i recuperi: ufficiale anche la Serie B

Tutto già deciso per quanto riguarda i recuperi di Serie A oltre che della Cadetteria e della Serie C. Tante le gare che hanno subito un rinvio, quando si giocherà.

La morte di Papa Francesco ha addolorato il mondo intero e portato tristezza anche in tanti che professano altre religioni, o che la religione non l’hanno mai contemplata nella loro vita. Ma l’uomo Jorge Mario Bergoglio era una persona buona, positiva, sempre sorridente ed umile. Ed ogni volta che ha aperto bocca nel corso della sua esistenza durata 88 anni ha sempre avuto una parola di bontà, di unione e di apprezzamento e sostegno per chiunque. Papa Francesco era uno che univa.

Ma come è ovvio immaginare, la scomparsa del pontefice comporta anche una serie di variazioni in ambito logistico in differenti ambiti. Non ultimo il calcio, con il campionato che è entrato nella sua fase finale, dove verranno decretati tanti verdetti, dallo scudetto ai piazzamenti in Europa, fino alla salvezza. La dipartita di Papa Francesco ha comportato in particolare lo slittamento di quattro gare che avrebbero dovuto essere disputate nel corso del Lunedì di Pasquetta. Quali sono questi incontri e quando verranno recuperati?

Quando recuperano le partite per la morte del Papa?

Anche tutta la giornata di Serie B era stata rinviata per la trentaquattresima giornata, così come dieci partite di Serie C per il Girone B e tre match del campionato Primavera 1. Per quanto riguarda la Serie A, inizialmente si era pensato a spalmare le quattro partite da ora a maggio.

Poi è stata trovata unanimità sul recupero in data unica, ed a stretto giro, di questi appuntamenti. Che verranno giocati mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 18:30. I match in questione sono i seguenti:

CAGLIARI – FIORENTINA;

GENOA – LAZIO;

PARMA – JUVENTUS;

TORINO – UDINESE.

Fairplay del Cagliari verso la Fiorentina

La Serie B verrà invece recuperata in toto martedì 13 maggio, con orari in questo caso da decidere. Per quanto riguarda la Serie C, anche in questo caso si scenderà in campo, come la Serie A, di mercoledì 23 maggio, alle ore 18:00. Con la morte di Papa Francesco sono avvenuti degli imprevisti anche notevoli.

Molti tifosi si sono ritrovati a metà viaggio od a trasferta completata senza più un motivo. La Fiorentina poi aveva raggiunto Cagliari nella giornata di domenica, e ha scelto di restare in Sardegna fino allo svolgimento dell’impegno contro i rossoblù locali.

Con il Cagliari stesso che ha messo a disposizione dei toscani parte dei propri campi del centro sportivo di Assemini, da usare da parte di entrambe le squadre ad orari diversi. Ed il Vaticano ha reso pubblico il testamento di Papa Francesco, svelando quelle che sono le ultime volontà concepite a suo tempo dal Pontefice.