Agata Scuto: chi è Rosario Palermo e perché lo hanno condannato

La vicenda di Agata Scuto al centro delle cronache anche grazie a trasmissioni come Chi l’ha visto? e Un giorno in pretura.

Rosario Palermo è oggi un nome indissolubilmente legato a uno dei casi più oscuri e dolorosi degli ultimi anni in Sicilia: la scomparsa e l’omicidio di Agata Scuto, una giovane donna di 22 anni affetta da disabilità, sparita da Acireale nel giugno del 2012. Dopo dodici anni di misteri, bugie e depistaggi, il tribunale di Catania ha fatto luce su quanto accaduto.

Proprio Rosario Palermo, infatti, è stato condannato in primo grado all’ergastolo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Hanno dato un contributo significativo a riaccendere i riflettori su questo caso di cronaca, facendo sì che ci si occupasse di quanto poteva essere accaduto ad Agata Scuto, anche alcune trasmissioni televisive, e in particolar modo ‘Chi l’ha visto?’.

Il ruolo di Rosario Palermo: chi è l’uomo condannato per la morte di Agata Scuto

Di questo cold case, se ne occupa oggi anche “Un giorno in pretura”, altra trasmissione storica di Raitre, con una puntata speciale dedicata al processo contro Rosario Palermo. Ma chi è quest’uomo che è stato condannato a distanza di molti anni dalla scomparsa di Agata Scuto? All’epoca dei fatti, Rosario Palermo era il compagno della madre di Agata.

Apparentemente integrato nella famiglia, aveva però una posizione ambigua: unico estraneo al nucleo familiare presente il giorno della scomparsa, è sempre stato al centro dei sospetti, mai del tutto chiariti fino alla riapertura del caso. Non si era mai riusciti però ad appurare quale fosse il suo reale coinvolgimento in quanto accaduto, e soprattutto il movente.

Fino a quanto, appunto, le pressioni dei familiari non si sono fatte via via più insistenti, portando a riaprire il caso. Secondo quanto emerso negli ultimi anni, Rosario Palermo avrebbe avuto una relazione segreta con Agata, culminata in una gravidanza indesiderata, che avrebbe messo a rischio la sua relazione ufficiale e causato un possibile scandalo nella comunità locale.

Le prove contro Rosario Palermo al processo di primo grado

La svolta è arrivata grazie a una segnalazione anonima giunta durante una puntata della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Da lì è ripartita un’intensa indagine dei carabinieri, che ha portato a un lungo processo carico di colpi di scena, con un’altra testimonianza chiave, quella di una vicina di casa. Ci sono poi alcune intercettazioni ambientali che lo incastrerebbero.

Tra le prove portate dall’accusa, una ferita sospetta alla gamba riportata da Palermo lo stesso giorno della scomparsa di Agata Scuto e un rondellino metallico con il suo sangue, che stava cercando di nascondere nelle campagne di Randazzo. Secondo quanto scrivono i giudici, che così fanno proprie le tesi dell’accusa, l’uomo avrebbe anche cercato di depistare le indagini fin da subito.

Il ricorso in Appello di Rosario Palermo

La Corte ha escluso categoricamente tutte le ipotesi alternative, compreso il suicidio o la fuga volontaria, definite infondate. Per i giudici di primo grado, Agata Scuto è morta e il cadavere sarebbe stato fatto sparire, ma nonostante la condanna, il caso non è ancora concluso: la difesa ha presentato ricorso e il procedimento è ora nelle mani della Corte d’Assise d’Appello.

La Corte d’Appello ha disposto una nuova perizia medica su Rosario Palermo, vale a dire un esame specifico, affidato a un urologo, che servirà a valutare se l’uomo, oggi 64enne, potesse davvero aver messo incinta Agata, come ipotizza l’accusa. Questo perché secondo la difesa dell’uomo, questi aveva fin da prima del 2012 un problema alla prostata, che lo rendeva incapace di procreare.