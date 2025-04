Verso Milan-Atalanta, aggiornamento su Maignan: per regolamento potrebbe fare proprio questo

Secondo una regola prevista dalla Uefa, Maignan potrebbe saltare la gara di campionato tra Milan e Atalanta in programma domenica.

Dopo il successo di venerdì sera contro l’Udinese in trasferta, il Milan tornerà in campo domenica per affrontare l’Atalanta tra le mura amiche di San Siro nel match valido per la 33esima giornata di campionato. Una gara importante per i rossoneri ancora in corsa per un piazzamento utile per partecipare alle prossime coppe europee.

In vista della sfida di domenica sera non arrivano buone notizie per Sergio Conceicao che potrebbe dover rinunciare all’estremo difensore Mike Maignan. Il portiere francese sta recuperando dal brutto colpo alla testa rimediato in uno scontro di gioco con Jimenez, durante la sfida contro l’Udinese. Dopo una notte in osservazione in ospedale, Maignan era stato dimesso ed è tornato a Milano. Anche se dovesse recuperare in tempo per la gara di domenica, il portiere potrebbe rimanere fuori per il regolamento stabilito dalla Uefa.

Milan, Maignan potrebbe saltare la gara contro l’Atalanta: cosa dice il regolamento Uefa

Mike Maignan molto probabilmente non prenderà parte al prossimo impegno del Milan, la sfida di domenica 20 aprile in casa contro l’Atalanta. Il portiere rossonero, nello scorso turno di campionato ad Udine, ha subito un brutto colpo alla testa in uno scontro di gioco contro Jimenez.

Subito dopo, il classe 1995 era stato soccorso dallo staff sanitario e accompagnato fuori dal campo in barella per poi essere trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti rimanendo una notte sotto osservazione. Sabato mattina, era stato dimesso ed è rientrato a Milano rassicurando i tifosi tramite i social network sulle sue condizioni. A Milanello sono stati effettuati nuovi esami dai quali non è emersa nessuna complicazione, ma comunque la sua presenza domenica sera rimane in dubbio.

Secondo il regolamento Uefa, il giocatore, avendo subito un trauma cranico, dovrà rispettare una settimana di assoluto riposo, sino a venerdì, non potendo neanche prendere parte agli allenamenti. A stabilirlo, stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, lo Sport Concussion Assessment Tool (Scat-5) che prevede 7 giorni di stop per infortuni del genere, il cui recupero potrebbe risultare più complesso, dato che eventuali complicazioni potrebbero sorgere successivamente.

Maignan, dunque, potrebbe lasciare il posto al compagno Marco Sportiello per il match contro l’Atalanta con la speranza di poter tornare in campo già mercoledì 23 quando i rossoneri affronteranno l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Il precedente di Moise Kean

Non si tratta del primo caso per cui viene adottato il protocollo Uefa in Serie A. Lo scorso 23 febbraio, durante il match contro il Verona, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean aveva subito un colpo alla testa in uno scontro di gioco.

Il centravanti, secondo il regolamento, era rimasto a riposo per una settimana e costretto a saltare la sfida successiva di campionato contro il Lecce rientrando il 6 marzo quando i viola hanno affrontato il Panathinaikos in Conference.