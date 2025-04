Wanda Nara senza freni: l’ultima foto ha scioccato i fan

Wanda Nara esagerata su Instagram: la showgirl, con una foto da arresto cardiaco, ha scioccato ogni singolo fan.

Wanda Nara è sicuramente una delle wags più conosciute del mondo del calcio: la nativa di Buenos Aires, dopo il matrimonio con Maxi Lopez, si è legata per anni a Mauro Icardi.

In questi anni, la classe 1986 ha avviato alcune attività proprie lanciando una linea di cosmetici e facendo crescere vertiginosamente i suoi numeri sui social network. Instagram, in particolare, è terreno fertile per le sue sponsorizzazioni e soprattutto per le sue fotografie mostruose in cui mette in bella mostra le sue forme sinuose.

Ogni singolo giorno, la 38enne manda in tilt il web con fotografie illegali che fanno il giro del mondo in tempi record. In questi mesi, la Nara ha conquistato le prime pagine per alcune vicende di Gossip: la rottura con Icardi è stata drammatica e sono fuoriuscite notizie da brividi. Tralasciando ciò, nelle ultime ore la showgirl ha lasciato tutti a bocca aperta con un’immagine paurosa: questa volta, la 38enne ha seriamente sfidato la censura.

Wanda Nara illegale, l’ultima foto ha scioccato proprio tutti: forme da paura

Wanda Nara continua a far impazzire il mondo dei social network pubblicando fotografie devastanti in cui lascia intravedere proprio di tutto.

Nelle ultime ore, la 38enne ha oltrepassato tutti i limiti presentandosi online praticamente senza veli. Nello scatto in questione, la showgirl è comodamente stesa sul letto e non ha né la maglietta e né il reggiseno. Con le sue curve paurose, la classe 1986 rischia di bucare gli schermi di ogni singolo seguace. Da quando si è lasciata con Mauro Icardi, l’imprenditrice digitale è ancora più esplosiva sul web e ormai con i suoi post non lascia più spazio all’immaginazione.

Una foto così, ad esempio, non è adatta ai deboli di cuore: alla visione si associano sintomi come palpitazioni e capogiri. La Nara è inarrestabile e continua a catturare le attenzioni sul web con irrisoria facilità. Il pubblico delle grandi occasioni ringrazia: visioni così sono semplicemente da incorniciare. Ovviamente lo scatto ha raccolto numeri fenomenali con 194mila cuoricini e quasi 3mila commenti raccolti in poche ore.

Secondo le ultime indiscrezioni, per il bene delle figlie Mauro Icardi e Wanda si sarebbero rivisti. La showgirl Argentina, in ogni modo, sarà tra le protagoniste di “Sognando Ballando con Le stelle”: in questo particolare programma, Milly Carlucci riporterà nel suo show i volti storici delle varie edizioni. La Nara, ad esempio, è stata una delle vincitrici più acclamate della storia della trasmissione: tra gli altri volti spiccano Gabriel Garko, Francesco Totti e Federica Pellegrini.