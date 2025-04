Come un gatto in tangenziale: che fine hanno fatto le sorelle del film

Ricordate il film Come un gatto in tangenziale, la commedia con Paola Cortellesi? Che fine hanno fatto le sorelle Giudicessa?

Ricordate il film Come un gatto in tangenziale? La simpatica commedia uscita nelle sale nel 2017 e con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un successo al botteghino, diretto dal registra Riccardo Milani e che ha dato visibilità alle sorelle Valentina e Alessandra Giudicessa, interpreti di Pamela e Sue Ellen, attrici non professioniste che hanno destato all’epoca grade attenzione mediatica.

In realtà, le due sorelle hanno destato attenzione mediatica per via di alcune vicende extra artistiche. Nel senso, non hanno avuto grande risonanza mediatica per via del cinema e della loro carriera in questo ambiente, ma per i problemi con la legge. In questi giorni, Alessandra è finita nei guai, per l’ennesima volta, tanto da essere ritenuta dalle autorità un soggetto “socialmente pericoloso”.

“Soggetto socialmente pericoloso”, guai per Alessandra Giudicessa di Come un gatto in tangenziale

Alessandra Giudicessa, la Pamela del film con la Cortellesi e Albanese, è nuovamente nei guai. Recidiva, accusata diverse volte di furto e truffa, la pseudoattrice, residente nell’area nord ovest della Capitale, è stata denunciata per truffa. Disposto il sequestro di beni per 110 mila euro, a seguito delle indagini da parte delle Forze dell’Ordine, le quali hanno accertato un tenore di vita non congruo con i redditi dichiarati dal nucleo familiare.

Evasione fiscale, furto e ricettazione sono le accuse ai danni della donna e di suo marito. Ma non solo, perché ora la situazione della Giudicessa si aggrava ulteriormente, tanto da essere giudicata come socialmente pericolosa. Indagini addirittura risalenti al 2011 e portate avanti fino ad oggi, hanno accertato molteplici reati di truffa, falsificazione di documenti e di pagamenti, ricettazione e furto.

Nel 2019, sulla base degli accertamenti, la donna era stata destinataria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nel 2021 tale misura era stata revocata, ma ora, il nucleo di Polizia di Roma, ha scoperto altri illeciti, tra cui evasione fiscale e ricettazione. Sequestrate due automobili acquistate nel 2018 e nel 2019 e due polizze a vita del valore di 80 mila euro.

Furto, ricettazione ed evasione fiscale per Alessandra Giudicessa, la Pamela della commedia con la Cortellesi

Non solo Alessandra, ma in passato anche la sorella Valentina ha avuto guai con la legge. Entrambe accusate di furto e di truffa ai danni di alcuni esercizi commerciali della Capitale. Entrambe entravano in azione e rubavano accessori nei negozi di brand famosi, sottraendoli dagli scaffali: abbigliamento, occhiali da sole, borse e molti altro ancora, per un valore di svariate migliaia di euro.

Al momento, Valentina sembrerebbe estranea ai recenti fatti, i quali coinvolgerebbero soltanto Alessandra e suo marito. La Guardia di Finanza di Roma, su delega del Tribunale, ha provveduto a sequestrare i beni disponibili della donna, la quale viene però tenuta d’occhio costantemente perché si pensa che, scavando nella sua vita, possa esserci molto di più.