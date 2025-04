La Ferrari campione del mondo di Schumacher finisce all’asta

È stata una delle monoposto più vincenti di sempre in Formula 1 e Michael Schumacher: ora una sua Ferrari diventerà del migliore offerente, di quale macchina si tratta.

L’inizio degli anni Duemila coincise con l’epoca d’oro della Ferrari in età moderna in Formula 1. Dopo la strepitosa ed irripetibile epopea targata Michael Schumacher, a Maranello c’è stato solamente un acuto targato Kimi Raikkonen nel 2007. La Rossa non vince un titolo Piloti da allora, e tutt’al più ha ottenuto solamente un Mondiale Costruttori l’anno seguente. Per il resto è sempre stato un susseguirsi di illusioni e di delusioni. Ogni annata ha sempre avuto quel qualcosa di mancante per potere competere per la vittoria.

Purtroppo anche quest’anno non sembra fare eccezione. L’inizio di campionato 2025 della Ferrari è stato veramente pessimo, con quella doppia squalifica comminata a Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel GP di Cina a fare da ulteriore aggravante. Questa stagione somiglia a quella scorsa ed a tante altre che hanno sbiadito il rosso della Ferrari. Ed allora non resta che sperare nel lavoro della squadra e che la situazione possa essere recuperata. Nel frattempo ci si aggrappa ai ricordi.

Ferrari F2001, la leggendaria monoposto di Schumi

Michael Schumacher è sempre nei cuori di tutti. Oggi il campionissimo – sette titoli mondiali in carriera, con il solo Hamilton che è riuscito ad eguagliarlo – è totalmente cambiato. Nessuno lo vede più dalla fine del 2013, da quando lui ebbe uno sfortunato incidente sulle nevi che gli ha causato dei gravissimi danni neurologici. Da allora sua moglie Corinna lo ha nascosto al mondo. E possiamo immaginarci uno Schumi invecchiato, totalmente diverso dalle immagini che lo vedevano trionfare sul podio.

Lui non è più autosufficiente, e la moglie lo assiste in tutto con uno sforzo incommensurabile. Ai milioni di tifosi di Schumacher non resta che tributarlo come merita. Se vogliamo, la messa all’asta del telaio di una delle sue monoposto vincenti rappresenta proprio un omaggio al 56enne leggendario pilota tedesco. Si tratta della Ferrari F2001, a bordo della quale Schumi vinse il secondo dei suoi cinque Mondiali di Formula 1 consecutivi per il Cavallino rampante.

In quella stagione, guidato da Jean Todt e da Ross Brawn (famoso per mangiare una banana quando il risultato della gara era al sicuro) Michael vinse nove gran premi e terminò al secondo posto in altri cinque. Anche il fidato Rubens Barrichello fece il suo per agevolare Schumacher. Ora è stata disposta la messa all’asta di quella strepitosa vettura con su il telaio numero 211, che venne montato in occasione della vittoria della Ferrari al GP di Monaco 2001.

Quando si svolgerà l’asta

Proprio in occasione della tappa monegasca avrà luogo l’asta. Nel Principato, il gran premio fa da sfondo ad una settimana piena di eventi di gala, cene raffinate ed appuntamenti spesso ai bordi degli yacht lì ormeggiati. Quella impareggiabile monoposto è dotata anche di un motore V10 da 3 litri e 825 CV.

Ed è prevista anche una esibizione sul tracciato di Monte Carlo, con poi l’asta organizzata da Sotheby’s con partenza alle ore 15:15 di sabato 24 maggio, a qualifiche del GP di Monaco finite.

La somma raccolta verrà devoluta in beneficienza alla Keep Fighting Foundation, una onlus fondata anni fa proprio da Michael Schumacher. Il prezzo base non è noto ma è lecito pensare che la Ferrari F2001 verrà battuta intorno ai 7 milioni di euro, come minimo. Salta fuori intanto un indizio sulla salute di Schumi che fa ben sperare.