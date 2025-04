Il segreto del Sassuolo: psicologo e dietista, anche loro fanno la loro parte

Il Sassuolo approda in Serie A con cinque giornate di anticipo, una scalata incredibile merito di alcune piccole abitudine quotidiane.

Attualmente il Sassuolo, dopo 33 giornate, guida la classifica di Serie B con 75 punti. Ormai imprendibile, approda in Serie A con cinque giornate di anticipo. Una stagione davvero da incorniciare per il club verdenero, il quale ha esibito grandi prestazioni e una mentalità vincente. In campo, la quadra è scesa sempre concentrata, agguerrita e propositiva.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, una bella rivincita per la rosa guidata dal tecnico Fabio Grosso, icona del Mondiale 2006, il quale ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, riportando il club in vetta. In Serie B, il Sassuolo non poteva restare, e allora ha spinto per tornare grande, nella massima categoria, in un ambiente che gli spetta di dovere, viste le grandi prestazioni.

La promozione in Serie A del Sassuolo, il segreto della squadra e la mentalità vincente del coach Grosso

Il Sassuolo festeggia la promozione in A, e festeggia in anticipo sulla fine del Campionato. Dopo la vittoria nel derby contro il Modena, il pareggio con lo Spezia, che ha dato serenità al club. Soltanto quattro sconfitte, sei pareggi e ventitré vittorie, per un percorso incredibile. Un quasi record, visto che questo è detenuto dal Benevento, promosso con sette turni di anticipo nel 2020.

Il Sassuolo ha condotto una stagione perfetta, segnando 73 reti, che sottolineano un attacco vivo e dinamico. Fabio Grosso è stato bravissimo nel mettere la squadra in campo, grazie a formazioni studiate nel dettaglio, ma non solo, perché la mentalità da guerrieri viene impartita anche fuori dal campo, grazie alle scelte alimentari e alla salute psicologica.

Una rosa gestita alla grande, a cominciare dall’aspetto mentale, come dichiarato dallo psicologo dello sport Andrea Menozzi. Occorre trasmettere amore e passione per il gioco, trovare sempre stimoli, bisogna saper gestire tutto quanto a livello mentale. Insomma, una bella prestazione sul campo inizia dalla giusta mentalità, un fattore determinante nello sport così come nella vita quotidiana.

Dalla mentalità vincente alla dieta corretta: il percorso per diventare campioni

Oltre alla mentalità vincente, un altro fattore essenziale è l’alimentazione, la quale deve essere equilibrata e corretta. Si gioca a che a tavola, e anche in questo contesto ci sono regole da seguire. Una sana alimentazione fa parte di un sano stile di vita.

Il dietista Davide Tonelli focalizza l’attenzione sulle scelte alimentari degli atleti e sul programma che questi devono seguire. Un esempio? Nei due giorni che precedono la partita, la squadra deve fare il pieno di carboidrati, per avere energia: tanto riso, patate e pasta, per poi concentrarsi sulle proteine negli altri giorni. Una dieta particolare che ha portato tanti benefici.