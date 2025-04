Unghie gialle, conosci le cause? I rimedi che fanno al caso tuo

Ti sei accorta di avere le unghie gialle, ma non hai idea delle cause? Ti spiego quali potrebbero essere, e i rimedi che fanno al caso tuo

Sarà capitato anche a te, almeno una volta nella vita, di fissarti le unghie e di notare che qualcosa, nel loro aspetto, proprio non andava. Magari si sarà trattato di striature che prima non c’erano, dei famigerati puntini bianchi, e perché no, persino di un’alterazione del colore.

A me, ad esempio, è successo più di una volta di guardarmi le unghie e di notare che queste avevano perso il loro naturale colorito rosa chiaro per assumerne uno giallastro. Se mi sono spaventata? Ovviamente sì, visto quanto tengo alla salute delle unghie.

A tal proposito, quest’oggi voglio approfondire insieme a te la questione delle unghie gialle, che, a livello tecnico, è definita “Xantonichia”. Ti spiego quali possono essere le cause di tale fenomeno, e soprattutto come rimediare.

Unghie gialle: le cause del fenomeno

L’alterazione cromatica delle unghie, che da rossa passano a essere gialle, è definita “Xantonichia”. Un inestetismo diffuso in egual misura tra uomini e donne, e che può avere a monte diversi fattori.

In primo luogo, un colorito giallastro delle unghie può essere indicatore di un cattivo stato di salute della persona, magari determinato dal fumo. È la nicotina, nella fattispecie, ad avere ripercussioni negative sull’organismo, tra le quali si annovera anche l’ingiallimento delle unghie.

Un altro fattore che potrebbe determinare un’alterazione del colore è la mancanza di determinate vitamine o sali minerali fondamentali per il corpo, così come la presenza di infezioni o di malattie della pelle. Infine, anche l’uso eccessivo dello smalto può condurre alla formazione di aloni giallastri nelle unghie.

Unghie gialle? I rimedi da mettere in atto

Se il problema dovesse essere un uso eccessivo dello smalto, una soluzione è sicuramente quella di applicare uno smalto trasparente prima di ogni applicazione. In questo modo, infatti, ti garantirai una barriera in grado di tutelare il colorito delle unghie.

Laddove il problema fosse il fumo, ovviamente, l’unica soluzione non può che essere quella di smettere di fumare una volta per tutte. Una scelta che, nel caso in cui ti decidessi a intraprenderla, apporterà benefici enormi non solo in materia di salute delle unghie, ma anche in un’infinita serie di altri aspetti.

Infine, se il problema dovesse essere la mancanza di determinate vitamine o sali minerali, abbi cura di seguire un’alimentazione più variegata, in cui frutta e verdura non manchino mai. Per ultimo, fai attenzione ai detergenti che adoperi sulle unghie, che non devono mai essere troppo aggressivi.

Come sbiancare le unghie gialle

Se ti sei messa in testa di sbiancare le unghie gialle, il vecchio trucco del succo di limone (che, peraltro, viene in tuo soccorso anche in materia di unghie rovinate) funziona sempre. Basterà immergere le dita in una soluzione a base di succo e acqua fredda, lasciando che questa faccia effetto.