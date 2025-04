Napoli, Conte perde pezzi: l’infortunio che non ci voleva

Tegola Napoli, il tecnico Antonio Conte perde ancora pezzi: brutto infortunio, si fa male un titolarissimo

Il Napoli, dopo la deludente annata 2023-2024, sta lottando nuovamente per grandi obiettivi: gli Azzurri si sono ritrovati e stanno dando grosse soddisfazioni ai tifosi.

La società, d’altronde, ha deciso di dare sforzi economici importanti prendendo Antonio Conte in panchina e investendo per giocatori provenienti dalla Premier League come McTominay e Gilmour. Con il leccese in panchina, l’obiettivo del club è sicuramente il ritorno in Champions League.

Conte, tuttavia, sta facendo addirittura di meglio e ha spinto i suoi in una lotta scudetto impronosticabile dopo il 3 a 0 di Verona della prima giornata. Il girone di andata del Napoli è stato da incorniciare e non a caso Di Lorenzo e compagni hanno chiuso al primo posto in classifica. Da gennaio, la musica è cambiata e la squadra sta faticando a centrare i tre punti: nonostante ciò, il distacco dall’Inter capolista è di appena tre punti e mancano molte partite prima del gran finale. In questo weekend di campionato, la formazione partenopea affronterà l’Empoli: nelle ultime ore, è arrivata però una bruttissima notizia. Pesante tegola infatti per Antonio Conte: brutto infortunio per un titolarissimo.

Napoli, Conte perde pezzi: infortunio per un titolarissimo

A poche ore dalla delicatissima sfida contro l’Empoli, Conte perde pezzi e deve registrare un nuovo pesante infortunio.

L’infortunio di Buongiorno, che ha saltato già la durissima trasferta di Bologna, è piu grave del previsto. La sua assenza si è fatta sentire tantissimo in Emilia Romagna, con la squadra di casa che ha creato diversi pericoli nel corso della sfida.

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, questo il comunicato del club che ha subito informato i tifosi sulle condizioni del leader difensivo. In questa annata, il Napoli ha sicuramente avuto problemi di infortunio con i top player che si sono fermati a turno. A gennaio, poi, la squadra ha perso quello che era il miglior giocatore del campionato: stiamo parlando ovviamente di Kvaratskhelia. Il club ha deciso di non sostituirlo adeguatamente:

Il Napoli non avrà più big match nelle ultime partite di campionato: gli azzurri hanno tutte le carte in regola per poter vincere lo scudetto. Serve però un deciso cambio di passo perché nelle ultime settimane i ragazzi di Conte hanno sofferto tantissimo anche con le squadre di media e bassa classifica. Le prossime sfide saranno delle finali: la rivale Inter avrà difficoltà legate al grandissimo numero di partite perché è nelle fasi finali di tutte le competizioni.