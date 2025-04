Andrea Pirlo, la confessione sul Milan: “Mi dà fastidio…”

Andrea Pirlo, ex campione della nostra serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni da brividi: la confessione sul Milan.

Andrea Pirlo è uno dei calciatori italiani più forti della storia. Il classe 1979 si è distinto per la sua eleganza e la sua creatività: era dotato di una visione di gioco fenomenale.

Nel corso della sua carriera, il centrocampista ha anche messo in mostra le sue doti sui calci tagliati inventando la cosiddetta “Maledetta”. Pirlo iniziò la sua carriera nel Brescia, per poi passare all’Inter. Dopo qualche parentesi, il bresciano si trasferì al Milan: in rossonero ha vissuto ovviamente i momenti più incredibili della sua carriera. Il centrocampista made in Italy ha vinto scudetti, Champions League, Supercoppa e coppa del mondo con la maglia del Diavolo, facendo sognare tutti e giocando a livelli mai visti.

Nel 2011, Pirlo lasciò il Milan per giocare con la Juventus: anche in bianconero ha vinto tantissimo. Prima di appendere le scarpette al chiodo, il nativo di Brescia ha disputato qualche stagione in Major League Soccer indossando la maglia dei New York City Fc. Appese le scarpette al chiodo, Andrea ha avviato una carriera da allenatore partendo dalla Juventus Under 23 fino ad arrivare in prima squadra. Finita la sua avventura in bianconero, ha poi guidato la Sampdoria ma non ha fatto bene. Nelle ultime ore, il 45enne ha rilasciato una bellissima intervista in cui ha parlato del suo passato, facendo una splendida rivelazione in merito al suo addio al Milan.

Andrea Pirlo, la confessione sul Milan: parole da brividi

Andrea Pirlo, nelle ultime ore, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Milan. Il fortissimo ex centrocampista ha svelato dettagli curiosi sul suo passato.

In un primo momento, l’allenatore ha svelato tutti i suoi sentimenti. “Penso di aver passato i dieci anni forse più belli. La maglia del Milan ha fatto parte della mia vita, della mia carriera, un pezzo di storia di tutto il mio percorso“. Poi il grande discorso sull’addio. “Sono cresciuto lì, sono diventato uomo: sinceramente avrei voluto continuare a farne altri di anni. Però non è stato possibile, ho fatto un altro percorso, un’altra scelta”. Dopo aver salutato i rossoneri, Pirlo ha firmato con la Juventus e ha vissuto annate indimenticabili inanellando una serie di successi clamorosi.

Prima di concludere l’intervista, Andrea ha svelato cosa è successo tra lui e la società. “Se mi dà un po’ fastidio il percepito di oggi di quell’addio? Sì: mi dà fastidio perché forse non è stato capito da tanti”. Il 45enne, infine, è entrato nel dettaglio e spiegato il retroscena. “Forse pensano in tanti che sia stata una mia scelta, ma alla fine non è stato così, come tanti sanno, anche i miei compagni. Io avrei continuato a giocare, solo poi non c’erano le condizioni per poterlo fare e son state prese delle strade diverse“.

Il grande centrocampista ha fatto ovviamente la storia del nostro calcio: uno come lui non è piu nato e forse non nascerà..