Mattia Destro riparte dalla Serie B, il destino dell’attaccante

Mattia Destro, ex attaccante di Roma, Milan e Genoa, riparte dalla Serie B, ingaggiato dalla Reggiana in lotta per la salvezza.

Curioso il destino di un calciatore come Mattia Destro, classe 1991, ottimo attaccante ma che non ha mai avuto continuità all’interno di un singolo club. Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, poi passato in quelle dell’Inter, fino all’approdo nelle categorie superiori, con l’esordio in Serie A, prima nel Genoa, poi il prestito al Siena, fino all’occasione della vita con la Roma, nella stagione 2012.

Dalla Roma al Milan, in prestito per pochi mesi, poi l’ingaggio nel Bologna, dove resta in squadra per cinque stagioni. Se i primi due anni sono molto buoni dal punto di vista delle prestazioni, i tre anni successivi fanno emergere molteplici problematiche, con un rendimento in picchiata che rischia di rovinarne la carriera. Nel 2020, il Bologna cede il giocatore al Genoa, per un ritorno accolto con entusiasmo.

Dalla Serie A alla Serie B, Mattia Destro, fermo da tempo, ricomincia con la maglia della Reggiana

Nonostante le buone partite, il Genoa retrocede in B, Mattia Destro viene venduto all’Empoli, dove rimane per due stagioni, anche se ne gioca soltanto una. Fermo dallo scorso luglio, l’attaccante marchigiano ora è in forza alla Reggiana. Il contratto, firmato ieri, 31 marzo, è l’ennesima ripartenza in carriera, questa volta, però, sarà ancora più difficile, non solo perché la Reggiana milita in Serie B, ma anche perché è in lotta per la salvezza.

Attualmente, la squadra di Reggio Emilia è terzultima in campionato, e con solo 32 punti, rischia la retrocessione. Non una situazione facile, ma con l’ingaggio di Destro il club punta a salvarsi in questa ultima parte di stagione. L’obiettivo è quello di salvare la squadra, forte anche del nuovo tecnico Davide Dionigi, giunto in sostituzione dell’esonerato Viali.

Una missione quasi disperata, quella della Reggiana, squadra che, dopo 31 giornate, è 18esima, davanti soltanto alla Salernitana e al Cosenza. Il contratto firmato da Destro ha validità di soli due mesi, fino alla fine del campionato, e non ci sono clausole di conferme in caso di salvezza. Probabilmente, di un eventuale rinnovo se ne riparlerà a giugno.

A quasi tre anni dall’ultimo gol e dopo una lunga assenza, Destro cerca di riprendere in mano la carriera

L’ultima stagione in Serie A non è andata bene, l’attaccante ha collezionato soltanto 15 presente nell’Empoli, senza reti. Nove mesi di inattività, oltre due anni e mezzo dall’ultimo gol segnato, la carriera di Mattia Destro ora viene ripresa per i capelli. Chiamato a risollevare le sorti della Reggiana, l’attaccante dovrà dimostrare di essere un calciatore di Serie A. Lo deve dimostrare a se stesso, soprattutto, anche se lo sconforto è tanto.

Destro dovrà battersi sul piano psicologico, oltre che in campo, per farsi valere. “Mattia Destro è il nuovo calciatore della Reggiana. L’attaccante, classe 1991, con oltre 300 presenze e 100 reti all’attivo in Serie A e in Nazionale, ha siglato l’accordo con il Club granata” scrive la Reggiana nel suo comunicato, rilasciato ieri sera, dando il benvenuto in squadra al giocatore 34enne.