Calciomercato Inter, dalla Francia è pronto un gioiellino..

L’Inter starebbe seguendo un calciatore che attualmente milita nel campionato francese e autore di prestazioni degne di nota.

Dopo il successo in campionato contro l’Udinese, l’Inter si prepara alla sfida contro il Milan, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’obiettivo dei nerazzurri, in vetta alla classifica di Serie A e l’unica squadra italiana impegnata su tre fronti, è quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni.

La società, intanto, studia tutte le possibili mosse da mettere in atto nel corso della prossima finestra di calciomercato per puntellare la rosa di mister Simone Inzaghi. Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, secondo le ultime indiscrezioni, sembra essere finito il nome di un talento classe 2001 che sarebbe nel mirino di diversi top club, tra cui il Bayern Monaco, prossimo avversario del Biscione in Champions League.

Inter, nuovo nome per rinforzare la squadra: Luis Henrique del Marsiglia

Mancano ancora alcuni mesi prima dell’inizio della prossima finestra di calciomercato estiva che si prospetta già ricca di emozioni. Molte società, difatti, stanno già lavorando per mettere a segno diversi colpi in entrata, tra queste anche l’Inter.

I nerazzurri, difatti, stanno già seguendo una serie di profili che potrebbero rinforzare lo scacchiere del tecnico Simone Inzaghi. Stando alle indiscrezioni del giornalista esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, la società meneghina sarebbe sulle tracce di Luis Henrique, esterno offensivo classe 2001 di proprietà del Marsiglia. L’Inter avrebbe già sondato il terreno chiedendo informazioni al club transalpino, allenato da Roberto De Zerbi, per il talento brasiliano. Il Marsiglia non sembra essere intenzionato a far sconti ed avrebbe fissato il prezzo per lasciar partire Luis Henrique: serviranno almeno 30 milioni di euro.

Il classe 2001 si è messo in mostra in questa stagione sotto la gestione dell’ex tecnico del Sassuolo: in 29 gare, tra Ligue 1 e Coppa Nazionale, ha messo a segno 9 reti e 7 assist. Un rendimento degno di nota per il talentino brasiliano.

La concorrenza per il brasiliano

Il ruolino di marcia e le brillanti prestazioni di Luis Henrique non hanno attirato solo l’attenzione dei nerazzurri. Il brasiliano sarebbe finito anche sul taccuino di vari top club europei, come il Bayern Monaco, che l’Inter dovrà affrontare nei quarti di Champions League.

La dirigenza del Biscione, dopo aver sondato il terreno, non si esclude possa fare un tentativo già durante la finestra di mercato straordinaria, stabilita dalla Fifa a giugno prima del Mondiale per Club. Ovviamente, sarà necessario presentare un’offerta in linea con le richieste del club d’oltralpe, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica, e battere la concorrenza delle altre società. A favorire l’affare potrebbero essere i buoni rapporti tra Inter e Marsiglia che negli ultimi anni più volte si sono sedute al tavolo delle trattative concludendo varie operazioni.