Lidl, a Pasqua tutti vogliono questa colomba…e cosa pochi euro

Ormai ci siamo: Pasqua è sempre più vicina. Tutti vogliono la colomba di Lidl: costa davvero poco ed è buonissima.

Ormai ci siamo: dopo una lunga attesa stanno per arrivare le festività pasquali.

I cattolici attendono con ansia questo momento per celebrare la resurrezione di Cristo: anche in altre zone del mondo, tuttavia, la ricorrenza viene festeggiata (anche se per motivi diversi). Nel nostro paese, questi giorni consecutivi di calendario rosso rappresentano la giusta occasione per fare una gita con la propria famiglia e godersi momenti rilassanti.

Come prevedibile, anche per Pasqua ci sono dei simboli legati alla tradizione culinaria. In ogni Regione ci sono piatti e pietanze meravigliose che vanno gustate in totale relax. Al Sud c’è anche chi ripropone un menù simile a quello già visto al Natale, con piatti a base di pesce o di carne davvero buonissimi.

Altri simboli della Pasqua sono le Uova di cioccolato o le colombe. La colomba, in particolare, è un dolce tradizionale apprezzato in tutto il Paese: l’uccello in questione simboleggia proprio la pace. Nata negli anni Trenta con un’idea dell’azienda Motta, ha un impasto simile a quello del panettone a base di farina, di burro, di zucchero. In commercio esistono tantissime varianti diverse: ci sono quelle con i canditi, con la cioccolata o con le creme. Tra le più amate dagli italiani, c’è sicuramente quella di Lidl: il prezzo rappresenta sicuramente il punto di forza, ma va detto che è buonissima.

Colombe pasquali, torna da Lidl la più amata: il prezzo è favoloso

Al giorno d’oggi, fare la spesa non è assolutamente facile: i prezzi dei vari prodotti hanno raggiunto livelli inimmaginabili. Per fortuna, ci sono catene che riescono a lanciare offerte ogni giorno e che catturano potenziali acquirenti con promozioni indimenticabili.

Lidl è senza ombra di dubbio uno dei marchi più potenti: il gruppo tedesco riesce anche a mantenere elevati standard qualitativi. In questo particolare periodo dell’anno, sono spuntate sugli scaffali le amatissime colombe pasquali a prezzi super convenienti.

Quest’anno, la colomba classica costa 5.49 euro ed è realizzata con uova da allevamento a terra. Il marchio Favorina è come al solito sinonimo di grande qualità. Come specificato sul sito ufficiale, le scorte di tale prodotto potrebbero finire velocemente: per questo motivo, chi vuole conservarle per Pasqua può già acquistarle.

Il prodotto in questione è troppo buono e ogni anno va a ruba: anche in questo 2025, sulle tavole degli italiani ci saranno sicuramente queste spettacolari colombe. Con meno di 6 euro, c’è la possibilità di prendere un dessert gustoso e dolcissimo che renderà le vostre festività più belle ed intriganti.