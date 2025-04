Ecco i film preferiti di Emiliano Viviano, che ne dite?

Ricordate Emiliano Viviano? L’ex portiere è anche un grande appassionato di cinema e serie tv, una passione che si porta dietro da molto tempo.

Il calciatore ha più volte dichiarato questa sua passione rivelando anche alcuni dei suoi film preferiti.

In un’intervista a YouMovies.it ha raccontato che tra i suoi film spunta sicuramente Inception di Christopher Nolan, un film di fantascienza del 2010 con nel cast Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe, Marion Cotillard e molti altri ancora. Un film sognante che riesce a regalare delle splendide emozioni anche grazie dei passaggi molto complessi e difficili solo da immaginare.

Subito dopo troviamo anche I soliti sospetti di Bryan Singer, un film del 1995 che ha vinto due Premi Oscar e che viene considerato uno dei migliori thriller in assoluto, ricevendo complimenti sia dalla critica che dal pubblico. Nel cast troviamo Stephen Baldwin, Benicio del Toro e appunto Kevin Spacey. Tra gli altri film c’è anche Se7en di David Fincher, un film thriller con protagonista Brad Pitt insieme a Morgan Freeman con una sceneggiatura incredibile. Tra gli altri film c’è anche Le Iene di Quentin Tarantino, altro film cult davvero indimenticabile.

La carriera di Emiliano Viviano

Emiliano Viviano è nato a Fiesole il 1° dicembre del 1985. Cresciuto nelle giovanili della Firoentina, ad appena 17 anni passa al Brescia che lo presta al Cesena per farlo esordire con la maglia del Cesena tra i protagonisti. Dopo un anno in prestito torna al Brescia dove dimostra tutta la sua qualità e riceve l’attenzione di club importanti come il Bologna.

Con i felsinei gioca ad alto livello tanto da meritarsi prima la chiamata in Nazionale e poi anche quella dell’Inter dove però vive il primo brutto infortunio della sua carriera. Costretto allo stop si riprende e poi va al Palermo dove gioca da titolare e molto bene. Dopo un anno in prestito alla Fiorentina si trasferisce all’Arsenal dove però non gioca.

Inizia in quel periodo uno dei momenti migliori della sua carriera con la maglia della Sampdoria dove rimane dal 2014 al 2018 e dimostra di essere un portiere di altissimo livello. In Portogallo rimane per un anno allo Sporting Lisbona dove però non gioca. L’anno dopo fa bene alla SPAL e poi gioca dal 2020 al 2023 al Fatih Karagumruk. Chiude la carriera all’Ascoli.

Oggi è protagonista di numerose trasmissioni su Twitch come TvPlay ed è anche uno degli ospiti fissi di Radio Radio oltre che uno dei protagonisti della Kings League.