Bomba Juventus: notizia clamorosa di calciomercato!

La Juventus guarda già avanti. Le mosse per la prossima stagione sono iniziate e un nome spicca su tutti: Sergej Milinkovic-Savic.

Un obiettivo che intriga la dirigenza

Il centrocampista serbo, classe 1995, oggi è all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ma il richiamo della Serie A resta forte. Il suo contratto scade a giugno 2026, ma il giocatore non ha mai nascosto il fascino di un ritorno in Italia. Dopotutto qui, con la maglia della Lazio, ha lasciato un segno profondo: dal 2015 al 2023 è stato uno dei protagonisti assoluti del campionato, tra gol, assist e leadership.

Perché piace alla Juventus

La Juventus cerca esperienza, fisicità e qualità in mezzo al campo. Tre caratteristiche che Milinkovic-Savic incarna alla perfezione. Il suo profilo – internazionale, abituato alle pressioni e con numeri importanti – è considerato ideale per alzare il livello del centrocampo bianconero.

Un colpo che accenderebbe il mercato

Un eventuale ritorno di Milinkovic-Savic in Serie A avrebbe il sapore del grande colpo di mercato. L’idea di rivederlo in Italia, magari con la maglia della Vecchia Signora, scalda già i tifosi. Le trattative vere e proprie non sono ancora iniziate, ma a Torino il nome circola con insistenza.

La prossima estate, insomma, potrebbe riportare il “Sergente” nel campionato che lo ha consacrato. E per la Juventus sarebbe un acquisto da prima pagina.