Официальный сайт и зеркало казино Up Х

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Как зарегистрироваться на Up Х

Шаг 1: Заполнение формы

После нажатия на кнопку “Регистрация”, вам откроется форма, которую необходимо заполнить. Введите ваш адрес электронной почты, придумайте надежный пароль и повторите его для подтверждения. Также укажите ваше имя и фамилию, дату рождения и выберите страну проживания.

Шаг 2: Подтверждение регистрации

После заполнения формы, на указанный вами адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации. Перейдите по ссылке в письме, чтобы активировать ваш аккаунт на Ап х. Теперь вы можете войти в свой аккаунт и начать игру на Up X.

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