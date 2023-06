La nuova Serie B prende forma: le partecipanti al campionato 2023/2024

Con la vittoria del playout del Cosenza sul Brescia si può iniziare a delineare il quadro delle formazioni che faranno parte della Serie B 2023-2024, in attesa dell’esito dei playoff di B e C. Ai nastri di partenza della nuova stagione saranno tre le squadre calabresi partecipanti: oltre alla Reggina e ai rossoblù arriva il Catanzaro, che ritorna in cadetteria dopo 17 anni. Le tre realtà calabresi si sono già incrociate tra i Cadetti nello stesso campionato, in occasione della stagione 1989-1990. Niente da fare invece per il Crotone, eliminato dagli spareggi promozione della terza serie.

Tra le squadre del Sud Italia anche il Palermo, in attesa di capire chi verrà promosso tra Lecco, Cesena, Pescara e Foggia. Rimarranno in B anche tre delle quattro squadre rimaste in corsa per la promozione in A, ovvero Bari, Cagliari, Parma e Sudtirol, quest’ultimo artefice dell’uscita di scena degli amaranto. Dalla massima serie si aggiungerà anche una tra Spezia ed Hellas Verona, con il verdetto finale che arriverà domenica sera al termine dell’ultimo turno di campionato.

Di seguito la lista completa:

Ascoli

Catanzaro (promosso dalla Serie C)

Cittadella

Como

Cremonese (retrocessa dalla Serie A)

Feralpisalò (promosso dalla Serie C)

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana (promosso dalla Serie C)

Reggina

Sampdoria (retrocessa dalla Serie A)

Ternana

Venezia

IN ARRIVO DALLA SERIE A – Spezia o Hellas Verona

FUORI DAI PLAYOFF di B – una tra Parma, Cagliari, Bari o Sudtirol

VINCENTE PLAYOFF SERIE C – una tra Cesena, Lecco, Pescara, Foggia

s.r.