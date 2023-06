Playoff Serie C: il Cesena di Toscano in semifinale, Crotone eliminato dal Foggia

Delineato il quadro delle semifinali dei playoff di Serie C che vedranno confrontarsi Lecco contro Cesena e Pescara contro Foggia.

Al Cesena di Mimmo Toscano basta un altro 0-0 per eliminare il Vicenza, bissando al “Manuzzi” il risultato ottenuto in Veneto; Corazza, De Rose e compagni eliminano i biancorossi, salvati più volte dalle parate di Confente, grazie al miglior piazzamento in campionato. In semifinale sarà sfida con il Lecco, che dopo aver perso la gara di andata su rigore al 90′, s’impone in casa del Pordenone per 3-1 grazie a due reti in zona Cesarini.

Il Crotone vede sfumare le proprie ambizioni di seguire in B il Catanzaro a pochi minuti dalla fine contro il Foggia: battuti di misura in Puglia all’andata, i pitagorici ribaltano la situazione nel primo tempo dello “Scida” con Cernigoi e Gigliotti; nella ripresa i rossoneri accorcia con Frigerio e, con l’uomo in più per l’espulsione di D’Errico, acciuffa il pari con Beretta all’85’. In semifinale la squadra di Delio Rossi sfiderà il Pescara di Zdenek Zeman, che dopo il successo in casa contro l’Entella, vince anche a Chiavari per 3-2, a segno Cuppone con una doppietta e in mezzo una perla di Delle Monache; i liguri pareggiano inizialmente con Merkaj su rigore e nel finale limitano il passivo con Parodi.