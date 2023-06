La rocambolesca rete realizzata da Casiraghi al minuto 89’ della sfida Playoff contro il Sudtirol ha decretato la parola fine sulla stagione 2022/2023 della Reggina. Un campionato altalenante quello degli amaranto contraddistinto da alti e bassi sia dentro che fuori dal campo e culminato con l’accesso agli spareggi promozione nonostante la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale.

Si possono già fare delle supposizioni su chi potrebbe restare e chi invece, quasi sicuramente, non farà parte del progetto amaranto il prossimo anno. La principale incognita è legata alla guida tecnica: da tempo, infatti, si vocifera di una possibile separazione tra la società e Filippo Inzaghi e sul finale di stagione le dichiarazioni del mister piacentino lasciavano aperto lo spiraglio per un possibile addio. Ciò nonostante, al termine del match contro il Sudtirol Inzaghi è parso piuttosto diplomatico riguardo al suo futuro a Reggio Calabria, alimentando le probabilità di una permanenza, considerando il legame triennale.

Relativamente all’organico si prospetta quasi certamente una rivoluzione in casa Reggina, considerando i numerosi esuberi presenti in rosa, il rientro di giocatori ormai fuori dal progetto tecnico come Federico Santander e l’inevitabile partenza di tasselli imprescindibili dell’undici titolare di Inzaghi, arrivati con la formula del prestito annuale. Tra questi anche Niccolò Pierozzi e Giovanni Fabbian, i calciatori con il minutaggio più elevato tra le fila amaranto nonché due tra le più grandi rivelazioni di questa Serie B 2022/2023: entrambi faranno rientro ai loro rispettivi club di appartenenza (Inter e Fiorentina), così come Contini, Strelec, Bondo, Hernani e Gori. Su quest’ultimo la società ha un’opzione per il riscatto, ma l’attaccante ex Viola ha reso netttamente al di sotto delle aspettative e il suo destino appare sempre più lontano dalla città dello Stretto. Discorso diametralmente opposto invece per Hernani: l’obbligo di riscatto per il brasiliano sarebbe scattato in caso di promozione in Serie A, ma la permanenza in cadetteria rimette tutto in discussione.

Più delicata la questione legata a Menez e Cionek, gli unici due elementi in organico con il contratto in scadenza. In stagione il francese ha alternato prestazioni da fuoriclasse ad altre sottotono, la stagione del difensore polacco invece è una metafora piuttosto accurata dell’intera annata amaranto: impeccabile nel girone d’andata, nettamente in calo nella seconda metà. Entrambi hanno varcato la soglia dei 36 anni e l’addio sembra essere la strada più percorribile, con la Reggina che sarà chiamata a fare delle attente valutazioni nei prossimi giorni.

Di seguito, la lista completa e la situazione contrattuale aggiornata dei 26 calciatori attualmente a libro paga della Reggina:

SCADENZA CONTRATTO GIUGNO 2023: Menez, Cionek

SCADENZA CONTRATTO GIUGNO 2024: Ricci, (Franco), Galabinov, Loiacono, Liotti, Crisetig, (Montalto), (Gavioli), (Ejjaki), Obi, Aglietti, Majer, (Santander), Terranova

SCADENZA CONTRATTO GIUGNO 2025: Rivas, Lombardi, Colombi, Camporese, Gagliolo, Canotto, Cicerelli, Di Chiara, Bouah, (Giraudo)

IN PRESTITO: N.Pierozzi, Fabbian, Gori, Hernani, Contini, Bondo, Strelec

S.R. (Foto di Antonino Laganá)