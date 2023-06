Serie B, semifinali playoff: Sudtirol e Cagliari vincono le gare di andata

Fattore campo favorevole nelle gare di andata delle semifinali playoff di Serie B, vittorie casalinghe di misura sia per il Sudtirol che per Cagliari, attese poi dalle gare di ritorno in cui dover difendere il vantaggio minimo ottenuto nei primi 90′.

Dopo aver fatto fuori la Reggina con un gol nel finale, il Sudtirol concede il bis battendo 1-0 anche il Bari, pesantissimo il gol al 92′ firmato da Rover su assist di Casiraghi che ci mette ancora lo zampino. Il Cagliari ribalta nel finale il Parma, portatosi sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Benedyczak al 10′ e Sohm al 26′; i ducali sprecano quanto fatto nella prima mezz’ora, la squadra di Ranieri accorcia con Luvumbo al 68′, pareggia Lapadula all’85’ su rigore e ancora Luvumbo all’89’ firma la rete del definitivo 3-2.

Gare di ritorno il 2 e 3 giugno 2023.