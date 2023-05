Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali: Cionek e Canotto dal 1′

Calcio d’inizio alle 20:30 al “Druso” di Bolzano per la sfida in gara unica tra Sudtirol e Reggina, quarto di finale dei playoff di Serie B. Mister Inzaghi fa la conta degli assenti, dovendo rinunciare a Camporese e Rivas usciti malconci dall’ultimo match: in difesa si rivede Cionek dopo la squalifica di tre giornate, mentre in attacco accanto a Strelec agirà Canotto, il match-winner di una settimana fa.

La formazioni ufficiali:

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino; Cisse, Odogwu. In panchina: Minelli, Marano, Vinetot, Siega, Lunetta, Mazzocchi, Carretta, Casiraghi, Eklu, Pompetti, Larrivey, Giorgini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Cionek, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Terranova, Crisetig, Lombardi, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Palermo di Bari. IV ufficiale: Alessandro Prontera di Bologna. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. AVAR: Rosario Abisso di Palermo.