Inzaghi: “Traguardo storico, dopo la penalizzazione in pochi ci credevano”

Finisce 1-0 la gara di campionato tra Reggina e Ascoli. La formazione amaranto conquista la vittoria e l’accesso ai playoff al termine nei minuti finali del match grazie al diagonale vincente di Luigi Canotto. Nel post-partita, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Il dio del calcio ha compreso tutte le nostre sofferenze da gennaio in avanti e conquistare i Playoff nonostante i punti che ci hanno tolto è qualcosa di storico, per la città e i giocatori. Non abbiamo mai mollato, vincere così è la ciliegina sulla torta. Abbiamo fatto qualcosa di storico, ci siamo guadagnati una gioia straordinaria. Stasera è come vincere un campionato – afferma Inzaghi – ci è successo di tutto ma la squadra ha sempre dato il massimo, nonostante qualche sconfitta di troppo. Dopo la penalizzazione erano in pochi a crederci”.

“È una grande soddisfazione – prosegue il tecnico piacentino– ma in questa serata il mio primo pensiero è rivolto alla popolazione dell’Emilia Romagna. Mi piange il cuore, perché sono posti dove sono cresciuto e se qualcuno nel suo piccolo può aiutare sarebbe importante farlo”.

s.r.