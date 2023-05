Reggina-Ascoli: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 20:30 per la 38esima ed ultima giornata di serie B si affrontano Reggina e Ascoli. Gli amaranto sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Bari, mentre i bianconeri hanno pareggiato 1-1 con il Cosenza nello scorso weekend. Al Granillo le due compagini si sono fronteggiate quattordici volte, con un bilancio favorevole ai padroni di casa: sono 5 infatti le vittorie per gli amaranto, 7 i pareggi e solo 2 i successi degli ospiti. Entrambe le squadre sono a quota 47 punti in classifica e scenderanno in campo con l’obiettivo di vincere per mantenere vivo il sogno playoff.

Probabile formazione Reggina



REGGINA (3-5-2): Contini, Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Majer, Fabbian, Hernani, Liotti, Rivas, Strelec. A disposizione: Colombi, Terranova, Di Chiara, Lombardi, Ricci, Canotto, Galabinov, Gori. Allenatore: Inzaghi

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. A disposizione: Guarna, Bolletta, Quaranta, Bellusci, Tavcar, Donati, Falasco, Eramo, Giovane, Proia, Lungoyi, Dionisi. Allenatore: Breda

Reggina-Ascoli pronostico

Reggina di mister Inzaghi che parte favorita secondo Snai , con il segno 1 quotato a 1.90, rispetto alla vittoria dei bianconeri quotata 4.00. Stesso discorso per il bookmaker WilliamHill.it, con il segno 1 leggermente in rialzo a 1.91. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota Snai 3.50/ WilliamHill.it 3.40).

Reggina-Ascoli dove vederla in Tv o streaming

Fischio d'inizio alle ore 20:30 della gara tra Reggina e Ascoli. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l'acquisizione di un ticket. L'incontro si potrà seguire anche sull'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv.

SANTO ROMEO