Reggina-Ascoli, le pagelle di Rnp: vince il cuore amaranto

Di Galabinov l'assist per la rete

All’ultimo respiro la Reggina batte l’Ascoli e accede ai playoff. Decisivo Canotto. Le pagelle di Rnp:

Contini 6 Un’uscita con il brivido che per poco non condanna i suoi, bravo in almeno due circostanze.

Loiacono 6,5 Prova d’orgoglio e grinta, come da sue caratteristiche.

Camporese 6 Bene nel gioco aereo, anche nelle chiusure. Da valutare l’infortunio

Gori 6,5 Entra subito bene, crea due pericoli per Leali

Gagliolo 6 Bada sempre alla concretezza.

Pierozzi 6,5 Spinge senza sosta, attaccante aggiunto ma anche prezioso in difesa

Fabbian 6 Utilissimo in fase di contenimento e raccordo tra le fasi

Majer 6 A volte sembra troppo lento, ma nelle situazioni di pericolo esce fuori la sua sapienza

Hernani 6 Meno brillante del solito, ma prova sempre a far salire la squadra

Di Chiara Punizione millimetrica che accarezza il palo.

Rivas 6 Peccato per l’infortunio, la sua velocità serve sempre

Canotto 7 Si divora due buone occasioni, poi trova il destro secco che fa gridare il Granillo e manda la Reggina ai playoff

Strelec 6,5 Pronti-via e si avvicina al gol, poi gioca tanto per i compagni

Galabinov 6,5 Suo l’assist per Canotto.

Inzaghi 7 Porta la squadra agli spareggi promozione nonostante una penalizzazione di cinque punti. Giusto e meritato approdo per una campionato sempre tra le prime otto in classifica.