Canotto-gol, Reggina ai playoff: prossima sfida a Bolzano

In un finale da film la Reggina trova il gol della vittoria con Canotto che vale l’accesso ai playoff: gli amaranto chiudono la stagione regolare al settimo posto e venerdì prossimo saranno impegnati nella gara di Bolzano contro il Sudtirol (orario ancora da definire). In base al regolamento gli amaranto avranno un solo risultato utile per accedere alla semifinale: la vittoria.