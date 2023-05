Reggina-Ascoli, le probabili formazioni: Breda ritrova Collocolo, Inzaghi si affida a Strelec e Rivas

Cala il sipario sul campionato di Serie B, con Reggina ed Ascoli che sperano di non dover recitare l’ultimo atto della stagione. Questa sera al “Granillo” le due formazioni si sfidano nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata della regular season con un solo obiettivo: vincere per continuare a credere nel sogno Playoff. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota 47 punti e un’eventuale conquista dell’intera posta in palio potrebbe spalancare le porte degli spareggi promozione, in caso di qualche risultato favorevole dagli altri campi.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA

In vista della sfida contro l’Ascoli, mister Inzaghi dovrà rinunciare a Bondo (impegnato con la Nazionale Under 20 francese), all’infortunato Cicerelli ed agli squalificati Menez, Cionek e Crisetig. Si va verso dunque verso la conferma del 3-5-2 con Contini in porta e il terzetto difensivo formato da Loiacono, Terranova e Gagliolo. Sulle corsie laterali Pierozzi e Di Chiara, con Fabbian, Majer ed Hernani a centrocampo. In attacco Rivas (favorito su Canotto) a supporto di Strelec.

REGGINA (3-5-2): Contini, Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Majer, Fabbian, Hernani, Liotti, Rivas, Strelec. A disposizione: Colombi, Terranova, Di Chiara, Lombardi, Ricci, Canotto, Galabinov, Gori. Allenatore: Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE ASCOLI

Breda non potrà contare su Ciciretti, Marsura e Gnahorè, non convocati per scelta tecnica invece Falzerano e Sidibe. Come modulo di riferimento l’ex tecnico amaranto dovrebbe confermare un 4-3-1-2 molto simile a quello visto nell’ultima gara contro il Cosenza: l’unico cambio potrebbe essere il rientro di Collocolo dopo la squalifica, anche se Bellusci e Proia scalpitano per una maglia da titolare. Il pacchetto difensivo sarà composto da Adjapong, Botteghin, Simic e Giordano, a protezione di Leali. Linea mediana con Collocolo, Buchel e Caligara, sulla trequarti spazio al portoghese Mendes a sostegno di Gondo (in ballottaggio con Dionisi) e Forte.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. A disposizione: Guarna, Bolletta, Quaranta, Bellusci, Tavcar, Donati, Falasco, Eramo, Giovane, Proia, Lungoyi, Dionisi. Allenatore: Breda

SANTO ROMEO