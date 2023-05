Serie B, i risultati della 37^ giornata e la nuova classifica

SERIE B – 37^ giornata (13/05/2023)

13/05 – 14:00

Ascoli-Cosenza 1-1

Bari-Reggina 1-0

Benevento-Modena 2-1

Brescia-Pisa 1-1

Cagliari-Palermo 2-1

Como-Ternana 3-1

Spal-Parma 0-1

Sudtirol-Cittadella 1-1

Venezia-Perugia 3-2

13/05 – 16:15

Frosinone-Genoa 3-2

CLASSIFICA DOPO LA 37^ GIORNATA

77 FROSINONE

70 GENOA (-1)

65 Bari

58 Sudtirol

57 Cagliari

57 Parma (-1)

49 Venezia

48 Palermo

47 Reggina (-5)

47 Ascoli

47 Pisa

46 Como

45 Modena

43 Ternana

42 Cittadella

40 Cosenza

39 Brescia

36 Perugia

35 Spal

35 Benevento

FROSINONE E GENOA ARITMETICAMENTE IN SERIE A

Spal e Benevento aritmeticamente retrocesse in Serie C