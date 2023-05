Verso Bari-Reggina, i convocati di Mignani: squadra al gran completo

Organico al completo per il tecnico pugliese

Il Bari di mister Mignani si prepara ad ospitare la Reggina guidata da mister Inzaghi in occasione della 37a giornata di Serie BKT in programma sabato 13 maggio, a partire dalle ore 14:00, sul terreno del San Nicola. Per la sfida ai calabresi saranno 26 i biancorossi disponibili:

PORTIERI: 1.FRATTALI, 18.CAPRILE, 22.SARRI

DIFENSORI: 5.MATINO, 6.DI CESARE, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 27.MAZZOTTA, 31.RICCI, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 8.BENALI, 17.MAIELLO, 63.BELLOMO, 79.MOLINA, 80.BENEDETTI, 90.FOLORUNSHO, 99.MALLAMO

ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 9.ESPOSITO, 11.CHEDDIRA, 10.BOTTA, 14.MORACHIOLI, 26.SCHEIDLER, 30.CETER

Fonte: sscalciobari.it