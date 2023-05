Reggina: ridotta da sette a cinque punti la penalizzazione

Ultime News

“La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile in merito alla penalizzazione di tre punti...

Sabato sera andrà in scena il match di campionato tra Bari e Reggina. Un campo, quello del “San Nicola”, spesso indigesto per gli amaranto che dal 1951 ad oggi contro la squadra pugliese hanno conquistato appena 5 vittorie,...

Con 90′ di anticipo sono arrivati i verdetti definitivi riguardanti l’alta classifica nel Girone D di Prima Categoria. Dopo aver rinviato per due volte la storica festa-promozione, la Saint Michel battendo di misura...

Reggina

La Reggina comunica che Warren Bondo è stato convocato dalla Francia Under 20 in vista dei campionati mondiali di categoria, che si svolgeranno in Argentina a partire da sabato 20 maggio. Il calciatore è già a disposizione...