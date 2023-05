Serie B, il Giudice Sportivo: tre giornate di stop per Menez

Costa cara l'espulsione al francese, il suo campionato è già terminato, salvo approdo degli amaranto in semifinale playoff; un turno per Majer

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 36^ giornata giocata lo scorso weekend. Prevedibile la mano pesante nei confronti di Jeremy Menez, il quale riceve una squalifica di 3 gare “per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con un calcio violento alla gamba”. Per il francese utilizzato lo stesso metro di giudizio applicato appena una settimana prima per Cionek.

Menez, così come il difensore polacco, salterà le ultime due partite di campionato, ma a differenza del compagno, salterebbe anche l’eventuale quarto di finale dei playoff. Per la trasferta di Bari in programma nel prossimo turno, mister Inzaghi dovrà fare a meno anche di Zan Majer che ha rimediato la decima ammonizione stagionale. Una giornata anche per il dirigente amaranto Sergio Miceli, “per avere, al 49° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.”

Salteranno per squalifica la penultima giornata anche: Michele Collocolo dell’Ascoli, Pasquale Schiattarella del Benevento, Giorgio Altare del Cagliari, Daniele Donnarumma del Cittadella, Giacomo Calò del Cosenza, Matteo Brunori del Palermo, Marco Olivieri del Perugia, Daniele Casiraghi del Sudtirol, Frederik Sorensen della Ternana e Dennis Johnsen del Venezia.