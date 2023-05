Serie D, San Luca battuto nel recupero della 34^ giornata: classifica finale

San Luca sconfitto nell’ultima giornata del Girone I di Serie D, in una partita durata più di ventiquattro ore. La gara contro il Licata, sospesa domenica pomeriggio al 39′ sul parziale di 1-1 (vantaggio siciliano al 14′ con Minacori, pareggio giallorosso con Leveque al 16′) per l’infortunio subito dall’arbitro, il signor Raineri di Como, è stata completata nel pomeriggio di lunedì. Si è ripartiti dal minuto dell’interruzione e dallo stesso punteggio, cambiato nel corso della ripresa, quando al 69′ Frisenna ha riportato in vantaggio gli ospiti.

Il risultato al “Corrado Alvaro” non è più mutato e al triplice fischio il Licata ha festeggiato la qualificazione per i playoff, grazie alla classifica avulsa favorevole nei confronti di Sant’Agata e Sancataldese, con le quali ha chiuso alla pari. La sconfitta invece non muta il destino del San Luca, che in virtù dei risultati maturati nella giornata di domenica, era già consapevole di giocare i playout, restava solo da definire il piazzamento finale. La squadra di Baratto ha chiuso con gli stessi punti delle altre tre squadre coinvolte negli spareggi, un caso più unico che raro. 37 punti per tutte, con la classifica avulsa che anche in questo caso può determinare i destini delle squadre: Ragusa, con 10 punti, e San Luca, con 8, ottengono un miglior piazzamento che consentirà loro di giocare in casa domenica prossima, con due risultati su tre a favore, rispettivamente contro Paternò (ultimo del quartetto con 4 punti) e Real Aversa (6 punti).

Classifica finale

88 CATANIA

57 Locri

54 Trapani

54 Lamezia Terme

52 Licata

52 Sant’Agata

52 Sancataldese

47 Vibonese

45 Canicattì

45 Santa Maria

41 Castrovillari

41 Acireale

37 Ragusa

37 San Luca

37 Real Aversa (-1)

37 Paternò

27 Cittanova

24 Mariglianese

CATANIA PROMOSSO IN SERIE C

Cittanova e Mariglianese retrocesse in Eccellenza

PLAYOFF – Semifinali

Locri-Licata

Trapani-Lamezia Terme

PLAYOUT – Semifinali

Ragusa-Paternò

San Luca-Real Aversa