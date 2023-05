Top e Flop Reggina-Como: Strelec sontuoso, Hernani pimpante

Per il brasiliano anche l’assist per il secondo gol

Allo stadio “Oreste Granillo” il match tra Reggina e Como termina 2-1.

A tratti sembra di rivedere la Reggina che ad inizio campionato aveva fatto sognare la tifoseria Calabrese e la vittoria, fondamentale, è la dimostrazione che questa squadra non vuole mollare un centimetro a quello che, a detta di Inzaghi, è un “sogno” in cui credere. Sul finale si riaccende la partita con il gol di Cutrone ma le due reti di Strelec scacciano i fantasmi e regalano la vittoria.

Di seguito i top della gara secondo RNP:

TOP-

Strelec: Il tempo è sempre galantuomo e Strelec lo può confermare, segna la sua prima doppietta in maglia amaranto che permette agli uomini di Inzaghi di vincere e sognare ancora qualcosa in più della salvezza.

Hernani: Ennesima prestazione positiva per il centrocampista classe 94, fondamentale nella costruzione del gioco amaranto, in fase difensiva duella su ogni pallone, in fase offensiva non si tira indietro e crea l’azione del 2-0 con l’assist su Strelec.

Carmelo Zampaglione