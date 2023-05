Reggina-Como, le pagelle: il “risveglio” di Strelec, Menez sciagurato

La Reggina ritrova il successo casalingo battendo 2-1 il Como, decisiva la doppietta di Strelec; gli ospiti, ai quali il VAR annulla due gol, accorciano le distanze nel finale, e nel recupero Menez rimedia un rosso evitabile. Le pagelle di RNP.

Contini 6 – Il suo ritorno in campo non è facile, i lariani hanno un grande potenziale offensivo e gli arrivano palloni pericolosi a getto continuo; prende tutto quello che può.

Loiacono 6 – Difesa amaranto in apnea costante contro le punte avversarie, ma del pacchetto arretrato sembra comunque quello che soffre meno.

Camporese 5,5 – Gabrielloni è difficile da controllare, stringe i denti ma fa una grande fatica; partita di enorme sacrificio.

Gagliolo 6 – Rientra dal problema fisico e non è facile la sua partita, le punte del Como lo mettono costantemente sotto pressione ma lui se la cava. Dal 68′ Terranova 6 – Stringe i denti assieme ai compagni nel finale di partita vissuto sotto assedio.

Pierozzi 5,5 – Dopo un buon primo tempo nel quale si rende spesso pericoloso, concede troppi spazi dalle sue parti, è più volte fuori posizione.

Fabbian 6 – Fa tanta legna in mezzo al campo, per lunghi sprazzi sembra di rivedere il calciatore ammirato nel girone di andata.

Majer 6 – Tiene alto il ritmo del gioco ma si trova in difficoltà sul pressing avversario, rischiando talvolta sulla gestione del pallone; prende un giallo probabilmente evitabile che gli farà saltare la trasferta di Bari. Dall’86’ Crisetig sv

Hernani 6,5 – Si conferma tornato in ottima condizione, gioca una partita di buon ritmo per almeno 70′, è lui a trascinare il centrocampo amaranto.

Di Chiara 6,5 – Tanta spinta, un paio di opportunità per trovare il gol, svolge un lavoro prezioso e dalle sue parti si passa con difficoltà. Dal 68′ Liotti 6 – Entra per lottare e lo fa con grande impegno nel convulso rush finale dell’incontro.

Rivas 6,5 – Si muove ed è costantemente in contatto con i compagni, bravo nel raggiungere il lancio di Loiacono per la sponda che porta al vantaggio amaranto. Dal 68′ Canotto 6 – Si divora per due volte la terza rete amaranto, errori che nel finale rischiano di costare carissimi.

Strelec 7,5 – Per distacco la sua miglior partita dal suo arrivo a Reggio; trova una doppietta da attaccante di razza, ma la sua prova è ricca di spunti e di ispirazione, sicuramente rinfrancato dopo il gol del vantaggio. Dal 73′ Menez 4 – Dopo Cionek a Frosinone si sperava di non assistere più a gesti simili; probabilmente il suo campionato finirà così.

Mister Inzaghi 6,5 – La Reggina sta riacquisendo brillantezza, lo si era visto a Frosinone, si è avuta la riprova contro un Como che ha messo a dura prova la difesa amaranto, aiutata dal VAR. Ottimi i ritmi, qualcosa che invece non va è l’equilibrio tattico e nelle marcature; il risveglio di Strelec è decisivo per non rendere decisive certe imperfezioni che in altre circostanze sarebbero costate care. A scanso di equivoci, la Reggina ha dimostrato di essere viva e di volersela giocare fino in fondo, nonostante tutto.