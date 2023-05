Verso Reggina-Como, Inzaghi: “Ciò che è successo da gennaio ci renderà più forti”

Alla vigilia di Reggina-Como, gara valida per la terzultima giornata di Serie B, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa.

NUOVA PENALIZZAZIONE – Continuo a pensare che abbiamo 49 punti, non è cambiato nulla, ce li siamo sudati e siamo vicini a raggiungere un obiettivo prestigioso; sono fiducioso nella società, ci verranno restituiti, noi dobbiamo pensare solo a fare bene domani, per noi e per la nostra gente. Nessuno ci ha regalato quanto fatto, dobbiamo giocare con l’atteggiamento visto a Frosinone e con i tre punti vedremmo l’obiettivo sempre più vicino.

MODULO – Sono indeciso ancora, possiamo giocare con entrambi gli schieramenti, possiamo essere aggressivi comunque. Domani valuterò come sta Gagliolo, si è allenato negli ultimi quattro giorni. Non è il modulo a fare la differenza bensì lo spirito, visto nel secondo tempo con il Brescia e a Frosinone, a prescindere dagli errori commessi. Davanti alla nostra gente giocheremo una partita di vitale importanza.

CIONEK – Lui è stato il primo ad ammettere lo sbaglio, è stato subito perdonato da tutti, sappiamo quello che dà ogni volta che scende in campo e se io dovessi andare in guerra lo vorrei al mio fianco. Ha commesso un errore e lo sa, ma non deve più commetterlo nessuno, ma è sempre stato esemplare, è un guerriero ed è stato perdonato, lo aspettiamo per i playoff.

ATTACCANTI POCO PROLIFICI – Sono caratteristiche dei nostri calciatori, abbiamo costruito la nostra classifica sfruttandole, gli attaccanti hanno segnato meno ma hanno lavorato tanto, siamo comunque uno dei migliori attacchi della Serie B, vuol dire che abbiamo fatto tanti gol, a prescindere da chi li abbia segnati. Abbiamo avuto fuori per tutta la stagione Galabinov che è rientrato da poco.

MORALE – Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prova di Frosinone, siamo stati i primi a capire che non siamo quelli visti con il Brescia; non dobbiamo guardare cosa accade intorno ma solo pensare a ciò che possiamo fare, vincere le partite e far punti. Se alla fine ci ridaranno quelli che ci hanno tolto, così come penso, non dobbiamo avere il rimpianto di non essere nei playoff perché ci siamo lasciati condizionare. Ovviamente se tutti i giorni qualcuno viene a casa tua e ti dice che ti porta via qualcosa che ti appartiene, come ci si può sentire? So però con che uomini ho a che fare e personalmente in situazioni del genere mi gaso ancora di più, mi auguro di trasmettere questa sensazione alla squadra.

IL COMO – In attacco è tra le migliori della B, ma se abbiamo fatto 6 punti in più di una squadra così ben strutturata, vuol dire che siamo stati più bravi. Ha un buon allenatore ed è sicuramente una squadra forte, ma abbiamo un bellissimo obiettivo davanti a noi e vogliamo far tornare a gioire i nostri tifosi.

GOL SUBITI ALLA PRIMA OCCASIONE – Credo poco a fortuna e sfortuna, gli atteggiamenti indirizzano tutto; se giochi come a Frosinone, difficilmente non vai in vantaggio e addirittura prendi gol alla prima opportunità. Se ripetiamo la stessa prestazione, è difficile non vincere, ma Borrelli ha fatto un gran gol. Penso che tutto quello che è successo da gennaio in avanti ci renderà migliori e più forti.

NESSUN RIMPIANTO – Ho fatto determinate senza avere rimpianti, l’allenatore fa sempre il meglio che pensa; tutti però hanno avuto la possibilità di dimostrare il proprio valore. Forse l’unico che poteva avere qualche minuto in più è Bondo, ma i nostri centrocampisti sono stati tra i migliori del campionato e metterne fuori qualcuno per un calciatore nuovo non è sempre facile. L’allenatore non può vivere di rimpianti e ad ogni partita si impara qualcosa; bisogna guardare sempre cosa si può fare di meglio.

IL LIVELLO DELLA B – Ogni anno si dice che il prossimo sarà ancora più difficile. Penso che questo è ed è stato un bel campionato, è ancora tutto aperto, c’è grande equilibrio e si può vincere o perdere con chiunque. Questi sei mesi mi hanno reso più forte e migliore, potremo costruire qualcosa di importante, così come abbiamo già fatto finora.

LO SCUDETTO DEL NAPOLI – Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, complimenti a Spalletti e alla società, veder ieri sera la festa dopo tanti anni ti aiuta a sognare, se li lavora in un certo modo si può riuscire a vincere anche a distanza di 33 anni. Il Napoli, come il Frosinone in B, abbiano fatto le cose bene ed è giusto applaudirli.