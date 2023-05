Serie B, la nuova classifica dopo le penalizzazioni di Reggina e Parma

Dopo le decisioni del TFN che ha punito la Reggina con altri quattro punti di penalità e il Parma con uno, ecco come cambia la classifica.

I ducali restano quinti, agganciati però al Cagliari; gli amaranto invece perdono parecchie posizioni scivolando alle spalle del gruppo in lotta per i playoff e con appena quattro lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto.

CLASSIFICA DOPO LA 35^ GIORNATA

71 FROSINONE

67 Genoa (-1)

61 Bari

54 Sudtirol

51 Parma (-1)

51 Cagliari

46 Ascoli

46 Pisa

45 Palermo

45 Venezia

44 Modena

43 Ternana

43 Como

42 Reggina (-7)

38 Brescia

38 Cosenza

38 Cittadella

36 Perugia

35 Spal

32 Benevento

FROSINONE ARITMETICAMENTE IN SERIE A