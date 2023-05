Reggina, il TFN infligge altri 4 punti di penalizzazione

Di seguito, il testo del Dispositivo numero 142 del Tribunale Federale Nazionale, con il quale vengono inflitti alla Reggina altri 4 punti di penalizzazione.

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 maggio 2023, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 25621 /821pf22-

23/GC/blp del 26 aprile 2023 e n. 25642/822pf22-23/GC/blp del 26 aprile 2023, riuniti in udienza, nei confronti del sig. Paolo

Castaldi e della società Reggina 1914 Srl,

il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti, irroga le seguenti

sanzioni:

– per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società Reggina 1914 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione

sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del

Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.