Dilettanti, Under 19: Morrone ancora campione, Gioiosa travolto in finale

La Morrone batte nettamente il Gioiosa Jonica nella finale del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro sotto una pioggia battente e si conferma campione regionale Under 19. La compagine granata gioca a memoria e sblocca il parziale al sesto minuto con Lento, che di testa infila un preciso cross dalla sinistra di Salerno. Il raddoppio al dodicesimo con un tiro radente dal limite dell’area del numero dieci Celestino, uno dei migliori dei suoi. Al ventitreesimo ripartenza veloce dei cosentinoi e Tuoto finalizza nel migliore dei modi su assist di Cinque. La prima frazione va in archivio con il poker della Morrone firmato da La Canna a due minuti dal riposo. Ripresa che prosegue con il dominio della Morrone che arrotonda al quarto minuto quando Lento ribadisce in rete dopo una respinta di Sainato su gran tiro di Cinque. All’undicesimo il 6-0 di Celestino, gran finta in area ad eludere l’avversario e palla a giro sul palo lontano. Al quarto d’ora è Tuoto a trovare la doppietta personale dopo aver saltato il portiere a seguito di un filtrante perfetto di La Canna. La sequenza delle reti si chiude due minuti dopo la mezz’ora con il colpo di testa del subentrato Faustino, che incorna da due passi sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite sinistro dell’area di rigore. Termina con l’insindacabile successo della compagine cosentina, che vince nuovamente il campionato Under 19 regionale e rappresenterà la Calabria nella fase nazionale della competizione. Clima conclusivo all’insegna della sportività con le premiazioni di rito e la chiosa finale del presidente della LND Calabria Saverio Mirarchi.

IL TABELLINO DELLA GARA

MORRONE-GIOIOSA JONICA 8-0 (pt 4-0)

MORRONE: Vencia, Iorio (12’ st Termine) , Salerno (20’ st Faustino), Cinque (20’ st Volpintesta), Federico, Sarpa, La Canna, Barbieri, Lento (12’ st Falbo) , Celestino, Tuoto (15’ st De Rose). All. Sig. Verduci

GIOIOSA JONICA: Sainato, Gigliotti, Comandè, Milone, Romano (27’ st Jiritano), Loccisano, Cecere, Bovino (9’ st Iellamo), Tromba (23’ st Sculli), Ientile (17’ st Cristallo), Del Gaudio (15’ st Galluzzo). All. Sig. Guido

ARBITRO: Sig.ra Margherita Pittella (sez. Crotone)

ASSISTENTI: Sig.ra Elisa Lavarra (sez. Cosenza) – Sig.ra Aurora Morabito (sez. Reggio Calabria)

MARCATORI: 6’ pt, 4’ st Lento (M), 12’ pt, 11’ st Celestino (M), 23’ pt, 15’ st Tuoto (M) 43’ pt La Canna (M), 32’ st Faustino (M)

AMMONITI: Tuoto (M)

Fonte foto e testo: crcalabria1.it