Eccellenza, Bocale e Gallico Catona si “aggrappano” ai playout

Hanno evitato la retrocessione diretta battagliando fino all’ultimo istante dell’ultimo turno di Eccellenza, ma gli sforzi per Bocale ADMO e Gallico Catona non sono finiti e la permanenza nella categoria passa dai playout. Sia la squadra di Saviano che quella di Barillà hanno centrato domenica una vittoria determinante, conquistando il diritto di giocare lo spareggio per la salvezza, che per entrambe sarà in trasferta e con l’obbligo di vincere.

Il Bocale ha battuto la Reggiomediterranea al termine di un derby pirotecnico terminato 3-4. Tutti i gol sono arrivati nella ripresa, Guglielmo, la doppietta di Sapone e il gol di Di Biagio per i biancorossi, la tripletta di Fioretti (capocannoniere del campionato) per gli amaranto. Grazie a questo successo, Buda e compagni si giocheranno la salvezza al “Ferrarizzi” di Sersale domenica prossima, con un solo risultato a disposizione.

Lo stesso Sersale si è invece giocato la possibilità di evitare i playout proprio contro il Gallico Catona: la sfida del “Lo Presti” è stata un’altalena di emozioni con i rossoblù obbligati a vincere per evitare la retrocessione diretta. I catanzaresi a loro volta sono salvi con la vittoria e Merante sembra spianare la strada al loro successo; tuttavia la squadra di Barillà reagisce con la forza di chi non vuole arrendersi trovando i gol di Lavrendi e Calivà che ribaltano il destino. Nella ripresa però ancora Merante riporta il Gallico Catona all’inferno, prima che il 2006 Giovanni Gatto, da poco in campo, risolva la situazione trovando quasi al 90′ il gol della vittoria che vale il playout da giocare a Roccella contro il Gioiosa Jonica.