Top e Flop Frosinone-Reggina: Cionek incommentabile

Allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone il match termina 3-1. Vittoria che regala il pass per la promozione diretta ai ciociari che vanno avanti prima con il gol di Borrelli, raddoppia su calcio di rigore Insigne, nella ripresa Hernani accorcia le distanze ma non basta, Caso segna e chiude il match. Gara condizionata dal gesto assurdo di Cionek che lascia in dieci la Reggina per oltre un tempo e regala il penalty del raddoppio a Insigne. c

Di seguito i Top e Flop della gara secondo RNP:

Top – Insigne: Trova, come nel match di andata il gol dell’ex, con il raddoppio dagli 11 metri,. Tra i più attivi e propositivi della sua squadra.

Flop – Cionek: Farsi espellere concedendo un rigore in questo modo, in epoca var e dopo tanti anni di esperienza rasenta la follia. Condanna la Reggina alla sconfitta.

Carmelo Zampaglione