Eccellenza, volata playoff: la situazione a 90′ dal termine

Corsa playoff: Promosport per blindare l'accesso alla finale, Scalea e Brancaleone per la terza piazza, Reggiomediterranea "aggrappata" alla matematica

Domenica l’Eccellenza vivrà gli ultimi 90′ della stagione 2022/2023. Già sanciti i verdetti per quanto riguarda l’approdo in Serie D, con la Gioiese a trionfare, e la retrocessione in Promozione, a salutare è stato l’Acri. Tra chi andrà in campo per garantirsi una coda al campionato e chi invece tenterà di terminare la stagione al triplice fischio, restano in ballo ancora alcune squadre in lotta tra playoff e playout.

Questa la situazione a 90′ dal termine per quanto riguarda la zona playoff.

PROMOSPORT (57 punti) – Grazie al successo ottenuto nel penultimo turno e alla sconfitta dello Scalea, la Promosport è già aritmeticamente certa del secondo posto. A 90′ dalla fine i lametini si trovano ad avere 10 punti di vantaggio sulla Reggiomediterranea quinta, il che vorrebbe dire qualificazione diretta alla finale playoff. Scozzafava e compagni saranno di scena nell’ultimo turno a Vibo Marina contro il Soriano, squadra in lotta per la salvezza: una vittoria garantirebbe il secondo posto a prescindere dal risultato della Reggiomed; il pareggio andrebbe bene alla squadra di Morelli, qualora i reggini non riuscissero a battere il Bocale; la sconfitta potrebbe essere ben accetta solo in caso di concomitante caduta della Reggiomediterranea. Nel caso in cui la Reggiomediterranea riuscisse ad ottenere anche solo un punto in più della Promosport, la semifinale playoff si giocherebbe.

Scontri diretti: in vantaggio con lo Scalea, 5-1 e 1-2 (Promosport aritmeticamente seconda).

SCALEA (54 punti) – La caduta di Sersale è costata allo Scalea la possibilità di ambire al secondo posto finale, ma nonostante la semifinale playoff sia ormai già delineata, la squadra di Gregorace dovrà raccogliere almeno un punto nell’ultimo match contro lo StiloMonasterace per non rischiare di perdere il terzo gradino del podio a vantaggio del Brancaleone. La formazione ionica è infatti distante solo 3 punti ed è in vantaggio negli scontri diretti. Un risultato positivo sarà dunque sufficiente ai biancostellati per acquisire il terzo posto e sfidare poi proprio il Brancaleone in semifinale playoff al “Longobucco”; in caso di sconfitta invece, il terzo posto sarà comunque dello Scalea se la squadra di Criaco non riuscirà a battere il Rende.

Scontri diretti: in svantaggio con la Promosport, 1-5 e 2-1; in svantaggio con il Brancaleone, 2-1 e 0-3.

BRANCALEONE (51 punti) – Stagione esemplare e indimenticabile per il Brancaleone, che da autentica mina vagante si presenterà al post-season. Con la certezza di giocare la semifinale playoff contro lo Scalea, potrebbe ancora puntare al terzo posto occupato dai tirrenici, opzione possibile solamente battendo il Rende e con la contemporanea sconfitta dello stesso Scalea contro lo StiloMonasterace; il vantaggio negli scontri diretti consentirebbe a Galletta e compagni di prendersi la terza piazza e giocare la semifinale playoff in casa.

Scontri diretti: in vantaggio con lo Scalea, 1-2 e 3-0.

REGGIOMEDITERRANEA (47 punti) – Per aggrapparsi ai playoff, la Reggiomediterranea ha una sola possibilità: ottenere un risultato migliore della Promosport. Di conseguenza ai reggini toccherà fare risultato contro un Bocale affamato di punti in fondo alla classifica: vincere e sperare che i lametini non vincano, oppure pareggiare e sperare nella sconfitta della Promosport. Queste le uniche possibilità per la squadra di mister Sorgonà, alla quale la vittoria potrebbe non bastare qualora l’undici di Morelli dovesse battere il Soriano.