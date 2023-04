Torneo delle Regioni, termina ai quarti l’avventura per Under 15 e Under 17

Non riesce l’impresa di arrivare tra le prime quattro d’Italia alle rappresentative calabresi. Il sogno finisce ai quarti di finale dove i ragazzi della Under 15 di Mister Scappatura ed i ragazzi dell’Under 17 di Mister Mantuano pur lottando con grinta e determinazione hanno dovuto lasciare il passo agli avversari, Emilia Romagna e Lazio, pur essendosi giocate le proprie carte fino alla fine. Il risultato della Under 15, un passivo di 4-1, lascia pensare ad una gara persa malamente da capitan Grieco e compagni, ma non è affatto così: dopo un primo tempo in cui le occasioni più nitide sono capitate sui piedi di Bruno e Viola, nella ripresa un uno-due micidiale dell’Emilia Romagna rende la strada in salita. I ragazzi reagiscono bene dimezzando lo svantaggio con una bellissima punizione di Viola, ma gli attacchi finali portano inevitabilmente a scoprire la propria porta e nei minuti di recupero gli avversari trovano le altre due reti che non rendono giustizia all’impegno dei ragazzi calabresi. Stesso discorso si potrebbe fare per l’Under 17: dopo un primo tempo in cui gli avversari hanno subito la tenacia di capitan Falbo e compagni che sono andati vicino al vantaggio con Lagatta che ha colpito il palo a portiere avversario battuto, il Lazio nella ripresa ha spinto sull’acceleratore. I ragazzi, complice un calo fisico evidente, hanno abbassato il baricentro ed hanno retto bene alle incursioni laziali, senza perdere mai le distanze. A pochi giri di lancette dal termine, la doccia fredda: su una punizione dalla grande distanza, Fiore colpisce di testa dando alla sfera una parabola fatale che termina la propria corsa nella rete della porta difesa da Rende. “E’ stata un’avventura entusiasmante, ho visto tutti i ragazzi mettere in campo cuore e voglia di non sfigurare. Vedere la voglia di rappresentare al meglio la Calabria da parte di tutti i protagonisti di questa spedizione, sia dei gruppi che hanno centrato la qualificazione sia di quelli che purtroppo sono stati eliminati nel girone, è motivo di orgoglio. Riteniamo che la strada intrapresa sia quella giusta e continueremo a lavorare per dare sempre più occasioni di confronto ai nostri giovani per poter, un giorno forse non troppo lontano, lottare alla pari con chi è più avanti di noi. Grazie a tutti gli staff tecnici per la professionalità dimostrata, ai ragazzi per i risultati ottenuti ed alle società che con grande senso di responsabilità hanno abbracciato il nostro progetto”. Queste le parole del Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi a cui fanno eco quelle del Coordinatore tecnico delle Rappresentative Domenico Fiorino: “Sono molto contento di come si sono comportati i ragazzi, sia in campo che fuori. Ho visto grande attaccamento alla maglia, educazione e rispetto per gli avversari e ce la siamo giocata contro tutti. Siamo cresciuti, è un dato di fatto, ed i risultati lo testimoniano: occorre però fare un ulteriore step per arrivare al livello delle regioni di prima fascia ed è questo l’obiettivo a cui puntiamo. Ringrazio gli staff tecnici, i mister, il CR Calabria per l’organizzazione impeccabile, le società che ci hanno messo a disposizione i ragazzi e tutti coloro che hanno sposato il progetto Rappresentative: siamo all’inizio di un percorso che proseguirà con l’organizzazione delle Rappresentative provinciali che saranno impegnate su tutto il territorio regionale in raduni selettivi al fine di preparare il Torneo delle Delegazioni”. Grande rammarico dei tecnici Scappatura e Mantuano al termine delle rispettive partite: per Marco Scappatura “qualche decisione arbitrale non ci ha favorito, ma la sconfitta non cancella tutto ciò che di buono hanno fatto questi ragazzi. Un gruppo coeso, molto tecnico e sempre disponibile a qualsiasi informazione che con il mio staff abbiamo cercato di trasmettere. Ringrazio il presidente Mirarchi per l’occasione che mi ha concesso e per me è stato un onore aver avuto la possibilità di rappresentare la Calabria e partecipare al torneo giovanile più importante d’Italia. Torniamo a casa con tanta nuova esperienza che ci porteremo dietro per migliorare nel nostro percorso di crescita”. Per Roberto Mantuano “non posso che ringraziare i miei ragazzi per tutto quello dimostrato sul campo: nessuno ci ha mai messo sotto e tenere testa a formazioni del calibro di Veneto e Lazio è un motivo di orgoglio per tutti noi. Essere eliminati per un colpo di testa ad un minuto dal termine ci lascia tanta amarezza perché questo gruppo non si meritava assolutamente l’eliminazione. Per giunta arrivata in questo modo. Si torna a casa consapevoli di aver dato tutto per rappresentare al meglio la Calabria e sono convinto che questi ragazzi abbiano dimostrato ai numerosi osservatori presenti tutta la loro qualità”.

Tabellini e cronache delle gare

U15 EMILIA ROMAGNA – U15 CALABRIA 4-1 (0-0)

EMILIA ROMAGNA: Macchi, Talan (1′ st Di Mauro), De Nardi (1′ st Cappelli), Raudino, Zillio, Ungureanu (1′ st Dy. Capasso), Travini (1′ st Scagliarini), Cefalù (1′ st De. Capasso), Benuzzi (1′ st Cellarosi), Callegari, Biagioli (1′ st Ballo). All. Sig. Turci

CALABRIA: Campolo, Aracri, Bruno (20′ st Foschi), Chiappetta (22′ st Cardamone), D’Oppido, Formosa (28′ st Perfetti), Gallo, Grieco (22′ st Tolovan), Grisolia (12′ st Olivieri), Tirotta (14′ st Talarico), Viola. All. Sig. Scappatura

ARBITRO: Sig. Belkhaoua (Sez. Ivrea)

ASSISTENTI: Sig. Getto (Sez. Ivrea) e Sig. Colacicco (Sez. Ivrea)

MARCATORI: 5′ st Ballo (E), 9′ st Dy. Capasso (E), 26′ st Viola (C), 36′ st De. Capasso (E), 38′ st Cellarosi (E)

AMMONITI: Macchi (E)

La truppa dell’Under 15 scende in campo a Pianezza (provincia di Torino) per uno storico quarto di finale contro l’Emilia Romagna, che arriva a questo appuntamento senza aver subito alcuna rete nelle tre gare della fase a gironi. Mister Scappatura conferma la formazione tipo confermando Gallo, recuperando Grisolia e ributtando nella mischia capitan Grieco dal primo minuto. Prima frazione di gioco equilibrata, anche se i nostri ragazzi si lasciano preferire per iniziativa e determinazione. Non si registrano azioni da gol pericolose, ma Bruno e Viola tengono in apprensione in più occasioni la difesa emiliana. I nostri avversari effettuano tutti i sette cambi all’intervallo, questo incide subito perché sembrano avere un passo diverso, infatti, prima con Callegari sfiorano il vantaggio al quarto, mentre un minuto dopo sbloccano con il subentrato Ballo, partito in posizione molto dubbia. Quattro giri di lancette ed un altro subentrato, Dylan Capasso, supera Campolo su assist del fratello gemello Devin. Mister Scappatura cambia volto alla squadra, le sostituzioni tendono a spostare il baricentro verso la fase offensiva. Questo produce un buon forcing, ma al venticinquesimo si verifica un’altra situazione dubbia: Gallo lanciato a rete trova le mani del portiere emiliano disperatamente fuori area, ma il direttore di gara lo grazia ed il cartellino è soltanto giallo. Dalla sua mattonella però, tra le proteste generali, Viola segna con l’aiuto del palo, bellissima la trasformazione del nostro numero 20. Nel nostro momento migliore però, al primo minuto di recupero. l’Emilia Romagna ci punisce inopinatamente con Devin Capasso, che mette il punto esclamativo sulla gara. Al terzo di recupero, infine, Cellarosi finalizza al meglio una veloce ripartenza e ci punisce nuovamente. L’Under 15 perde 4-1, parziale forse troppo severo, e saluta la competizione al termine di un percorso fantastico, grazie ragazzi.

U17 LAZIO – U17 CALABRIA 1-0 (0-0 pt)

LAZIO: Innocenti, Ciaramella (1′ st Di Fiore), Conte, Kovbasniuk (1′ st Spinosa), Mariani, Metawie, Montebove (35′ st Fiore), Riccardi, Sabbatini, Trevisone, Yanovskyy. All. Sig. Iannone

CALABRIA: Rende, Bineti (16′ st Costanzo), Ayad, Falbo, Massara, Versaci (23′ st Gatto), Meskar (30′ st Arcudi), La Gatta (16′ st Imbrogno), Trichilo (35′ st Sposato), Di Venosa, Raso (20′ st Pucciano). All. Sig. Mantuano

ARBITRO: Sig. Mancullo (Sez. Bra)

ASSISTENTI: Sig. Maccarrone (Sez. Torino) e Sig.ra Maiolo (Sez. Torino)

MARCATORI: 43′ st Fiore (L)

AMMONITI: Trichilo (C), Massara (C), Sabbatini (L)

Per il secondo quarto di finale di giornata delle nostre rappresentative, mister Mantuano schiera l’Under 17 confermando Rende tra i pali ed inserendo nuovamente nell’undici titolare Versaci e Di Venosa. Il nostro avversario a Vinovo (provincia di Torino) è il forte Lazio. La Calabria approccia nel modo giusto, tiene bene il campo e mette in difficoltà il quotato avversario in varie circostanze. Due le occasioni nitide, la prima con La Gatta, che sfortunatamente centra il palo, la seconda praticamente allo scadere con Versaci, che dopo aver saltato due avversari, non inquadra lo specchio della porta da posizione defilata. Ai punti i nostri ragazzi avrebbero meritato sicuramente il vantaggio, ma la prima frazione di gioco va in archivio sul pari senza reti. Nella ripresa, al dodicesimo minuto, grande parata del nostro portiere Rende, azione che si sviluppa sulla sinistra, sventagliata dalla parte opposta con l’attaccante laziale che tira a botta sicura, trovando la pronta risposta dell’estremo difensore calabrese. Secondo tempo che scorre con un leggero predominio territoriale del Lazio, ma la Calabria abbassa il baricentro e si difende con ordine. Al terzo minuto di recupero la beffa atroce con la rete di testa del neo entrato Fiore, che elimina la nostra Under 17.

Fonte foto e testo: crcalabria1.it